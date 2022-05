Afrique de l'Ouest: UEMOA - Colombe Cyber Defense Operations Center (CCDOC) prend pied à Abidjan ce lundi 9 mai.

Il y aura du beau monde. De qualité évidemment. COLOMBE GROUPE, l'autre champion du secteur de la finance africaine prend de l'épaisseur. Sa filiale CCDOC va lancer ses activités sur la Lagune Ébrié ce lundi 9 mai 2022 dans un hôtel de la place abidjanaise. Plusieurs personnalités de renom dont le Premier ministre ivoirien, des chefs d'institutions bancaires, des représentants de fonds d'investissements, des autorités de l'armée, de la société civile, prendront part à la cérémonie officielle du coup de départ de cette structure.

Comme le révélait Confidentiel Afrique dans une édition spéciale Avril dernier, COLOMBE GROUPE affiche l'embellie. Une success-story qui étale ses tentacules. Une dernière filiale, Colombe Academy of Technology qui a essaimé sous l'aile protectrice de CCDOC sert d'ailleurs à renforcer les compétences et acquis pédagogiques des employés du groupe, mais pas seulement, elle est également la première académie de cyberdéfense privée offrant des diplômes en Data Science, Intelligence Artificielle ou encore Cybersécurité au pays du Professeur Cheikh Anta DIOP. Sa gestion est aujourd'hui entre les mains de Monsieur Felix Corneille MINYEM ancien Directeur Financier du groupe.

Une ambition légitime d'aller vers le marché ivoirien

C'est en 2018 sous la direction générale de Monsieur Pape Gora GUEYE, par ailleurs Directeur des Opérations du groupe, que Colombe Cyber Defense Operations Center(CCDOC) est sortie des starting-blocks du Groupe COLOMBE. Elle devient grâce à la vision de son Directeur Général le premier centre de cyber défense en Afrique noire francophone à pouvoir délivrer le précieux sésame, très couru dans le secteur des banques et des fintechs, nous voulons citer le PCI DSS. Elle fournit par ailleurs au ministère de la justice du Sénégal les bracelets électroniques ainsi que le centre de monitoring desdits bracelets et a réalisé le marché en un temps record.

COLOMBE GROUPE, la naissance de l'autre champion

18000, c'est le nombre de bancarisations fait par le groupela Colombe au Sénégal en l'espace de 6 Mois, ce chiffre est difficilement atteignable même pour une nouvelle banquedans ce secteur hautement concurrentiel en Afrique de l'Ouest. Pourtant la Colombe n'est pas une banque commerciale au même titre que les autres. Retour sur la saga fabuleuse d'un géant aux pieds d'argile.

Vision d'un leadership affirmé

Le groupe du même nom a été créé en 2004 sous l'impulsion de son Président Monsieur Djiby Chimère GUEYE. Visionnaire et leader, il est pourtant aujourd'hui à la tête d'un conglomérat de 7 filiales indépendantes les unes des autres, toutes leaders dans leurs secteurs respectifs. Les filiales adressent sous le regard bienveillant et lucide de leurs Directeurs Généraux, des activités différentes mais ô combien importantes dans le tissu économique sénégalais et sous régional. Rappelons que la colombe a obtenu, et ce depuis 2013, un agrément d'intermédiaire en opérations bancaires. Depuis lors les affaires semblent bien lui sourire. Lenombre d'employé n'a cessé de grimper pour atteindre de nos jours plus d'un millier de salariés dont une centaine de cadres

Un groupe multicartes qui se consolide et fascine

En même temps sous d'autres cieux, un autre ténor du groupe rafle plus de 70% du marché de transport de fonds sénégalais. Il s'agit de Colombe Global Security. Dirigé par Monsieur Franck Xavier HEDIHON, la filiale assure le transport de fonds et le rechargement des gabs de plusieurs banques de la place. En visionnaire et avant-gardiste, il a révolutionné le secteur du transport de fonds en introduisant le transport à motos grâce à des puissants bolides de marque BMW, qui font gagner un temps énorme dans l'une des villes les plus embouteillées d'Afrique. Ses agents ironisent en disant que les gabs sous leur responsabilité ne tombent jamais en pénurie de billet grâce à un système d'alerte qu'ils ont eux-mêmes mis en place. L'activité de cette filiale se déroule en étroite collaboration avec le support d'une autre spécialisée dans le traitement de fonds. En effet la presque totalité des fonds transite par l'un des nombreux centres de traitement de valeur de Colombe Cash Solutions. La valse des véhicules aux jours d'affluence laisse présager du volume important de fonds traités par la filiale gérée par Monsieur Moussa DIALLO.

A l'ère de la domotique, la seule filiale qui a fait l'objet d'un rachat par le groupe s'affaire dans le smart business, nombreux sont les édifices recevant du public ayant eu recours à ses services pour mettre en place des solutions intelligentes de gestion de file d'attente ou encore de smart meeting room comme au ministère des Affaires Étrangères à la place de l'indépendance de Dakar. Au moment où ces lignes sont écrites, un important projet de gabs all in one est en phase de test nous dit Monsieur Diallo Abdoulaye, pur produit du groupe, actuel Directeur Général qui y a fait ses débuts de carrière en tant que technicien.

Le groupe fait également du placement de ressources humaines au sein des banques de la place. " Notre valeur ajoutée réside dans le fait que les ressources sont formées sur les logiciels utilisés par les clients et sont disponibles pour des missions ponctuelles d'une durée pouvant mêmeêtre inférieure à un jour et cela relève d'une flexibilité inédite au Sénégal" nous dit Monsieur Magueye DIOUF,Directeur Général de HUMANIS. Sa filiale sert également de support aux questions quotidiennes de ressources humaines du groupe.

Ouverture imminente de bureaux à Abidjan

Aujourd'hui l'ambition sous régionale se concrétise de plus en plus, après quelques réalisations faites avec d'importants acteurs bancaires de la zone ouest africaine et mêmecentrale, les équipes s'attellent pour l'ouverture prochaine de bureaux à Abidjan. " L'idée est de faire une réelle disruption des marchés concernés par notre groupe dans ce pays frère avec des stratégies éprouvées et efficaces " dit-onau sein du groupe qui n'a choisi personne d'autre que le ténor Monsieur Charles KIE pour s'associer sur ce projet.