Cote d'Ivoire: Maladies du coeur - Des cardiologue à la rencontre des populations de San Pédro

La Société ivoirienne de cardiologie (Sicard), a organisé une journée scientifique couplée à des séances de dépistage des maladies cardiovasculaires les 5 et 6 mai à San-Pedro, à travers des journées provinciales de cardiologie dénommée : " Journée Kouamé Ouattara (Jko) ", dont l'objectif est de démocratiser la pratique de la cardiologie.

À travers cette initiative la Sicard entend ainsi, rapprocher les cardiologues et les pratiques cardiologiques de la population des zones urbaines, semi-urbaines et rurales. En clair, l'organisation dirigée par le Professeur Roland N'guetta déroule son programme de démocratisation de la pratique de la cardiologie en permettant à des médecins généralistes et à d'autres spécialistes d'apporter efficacement leur contribution à la prise en charge des maladies cardiovasculaires.

À l'occasion, la présidente du comité d'organisation, Dr Aké Traboulsi Evelyne s'est réjouie du choix de la ville de San-Pedro, deuxième pôle économique de la Côte d'Ivoire. Une ville en pleine expansion avec le réseau routier habituel interrompu pour travaux. " Ce choix, selon elle, démontre la détermination de la société savante à réduire de façon drastique le taux de mortalité lié aux maladies cardiovasculaires.

Les cardiopathies ischémiques et les Avc en hausse:

Une opportunité pour les cardiologues, urgentistes, généralistes, infirmiers et sages-femmes de partager connaissances, recommandations et expériences dans un domaine aussi crucial que celui des urgences cardiovasculaires. Quant au professeur Roland N'guetta il a pour sa part attiré l'attention de tous sur la progression de la mortalité liée aux maladies cardiovasculaires. " La mortalité liée aux maladies cardiovasculaires est, malheureusement, en pleine progression en Côte d'Ivoire. Les cardiopathies ischémiques et les accidents vasculaires cérébraux ont connu la plus grande hausse parmi les causes de mortalité dans notre pays ces dix dernières années", a-t-il confié. À l'en croire, cette hausse de la mortalité liée aux maladies cardiovasculaires est observée aussi bien dans les grandes villes qu'en zone rurale.

" C'est pourquoi la décentralisation des activités de cardiologie et la prise en charge des urgences cardiovasculaires deviennent des leviers majeurs pour réduire cette mortalité liée aux maladies cardiovasculaires ", a-t-il ajouté. Cette édition des journées provinciales de cardiologie a eu pour thème : " les urgences cardiovasculaires : que savoir ? Que faire ? " Le but de la Sicard à travers cette journée, qui du reste, rend hommage à l'un des illustres maîtres de la cardiologie ivoirienne, en l'occurrence feu le Professeur Kouamé Ouattara, était d'aller au contact des populations par des séances de dépistage des maladies cardiovasculaires et contribuer à la formation continue du personnel de santé.