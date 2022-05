Cote d'Ivoire: Décédé ce samedi 7 mai 2022 - Qui est l'honorable Amadou Soumahoro, le président de l'Assemblée nationale

Elu Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire le 7 mars 2019, Amadou Soumahoro n'est pas un inconnu sur l'échiquier politique ivoirien. Ancien Secrétaire général par intérim du Rassemblement Des Républicains (RDR), de juillet 2011 à septembre 2017, le député de la circonscription électorale de Séguéla sous-préfecture, Bobi-Diarabana commune et sous-préfecture, a été également Président du directoire du Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) de février 2015 à septembre 2017.

Il a occupé plusieurs postes ministériels avant d'être nommé Ministre auprès du Président de la République chargé des Affaires Politiques le 4 mai 2018. De 2011 à 2015, il avait occupé le poste de Conseiller du Président de la République, ministre du Commerce Extérieur en 2002 et ministre du Commerce de 2003 à 2005. Cet homme chevronné, qui a une grande expérience professionnelle dans les domaines parlementaire et des relations internationales, va s'atteler à donner à l'Assemblée nationale toutes ses lettres de noblesse. Non seulement en bâtissant une Assemblée nationale plus forte et plus dynamique, mais aussi en exhortant les députés au renforcement de la cohésion interne et à créer les synergies nécessaires avec toutes les autres Institutions de la République.

I- EXPERIENCES PROFESSIONNELLES:

4 mai 2018 - 4 mars 2019 : Ministre auprès du Président de la République chargé des Affaires Politiques

Juillet 2011 - janvier 2017 : Conseiller spécial du Président de la République en charge des Affaires Politiques

Janvier 2010 - Juin 2011 : 1er Vice-président de la Commission Electorale Indépendante (CEI)

2004 - 2005 : Président de l'Organisation Interafricaine du Cacao (OIACI)

2003 : Chef de la délégation ivoirienne à la conférence ministérielle de l'Organisation Mondiale du Commerce à Cancun

Mars 2003 - Décembre 2005 : Ministre du Commerce

Août 2002 - Mars 2003 : Ministre du Commerce Extérieur

1986 - 1989 : Sous-directeur du commerce extérieur et négociateur national en chef auprès des organisations internationales du commerce (CNUCED et la GATI)

- Participation aux conférences ministérielles du groupe des 77 (Genève et Buenos Aires)

- Participation aux conférences des Nations Unies sur le commerce et le développement (Belgrade et Nairobi)

- 1981 à 1986 : Chef de service des organisations économiques internationales (Ministère du commerce)

II- FORMATIONS ACADEMIQUE ET PROFESSIONNELLE:

1983 : Formation sur le système généralisé de préférence commerciale et pays en développement, pays développés et ceux du sud

1982 : Formation à la Chambre de commerce internationale (ICC) de Genève sur le développement des relations commerciales entre les pays en développement et ceux de l'Europe de l'Est

1979 : Diplômé de l'Institut des Relations Economiques Internationales de Paris : spécialité commerce internationale

1973-1974 : Faculté des sciences économiques de l'université d'Abidjan

1973 : Bac série B (Economie sociale) au Lycée technique d'Abidjan

III- PARCOURS POLITIQUE:

Depuis le 11 décembre 2011 : Député de la circonscription de Séguéla sous-préfecture, Bobi- Diarabana commune et sous-préfecture

Février 2015 - septembre 2017 : Président du directoire du Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix

Juillet 2011 à septembre 2017 : Secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains (RDR)

1996 - 2013 : Maire de la commune de Séguéla

2006 : Secrétaire général adjoint du RDR et chargé des affaires politiques

23 au 25 juillet 2009 : représentant du Président Alassane Ouattara et chef de la délégation du RDR au 4e congrès ordinaire du CDP à Ouagadougou (Congrès pour le développement et le progrès)

2008 - 2010 : Directeur régional de campagne du candidat Alassane Ouattara aux élections Présidentielles, pour la région du Nord-ouest (le Denguélé, le Bafing, et le Worodougou)

2007 - 2010 : Chef de la délégation du RDR au RHDP

2002 - 2006 : Secrétaire national du RDR chargé du Worodougou

1999 - 2000 : Membre de la Commission consultative constitutionnelle et électorale (CCCE) pour l'élaboration de la constitution.

Commissaire à la COSUR et à la CNE pour l'organisation des élections

1999 : Secrétaire général adjoint par intérim du RDR, après l'arrestation de la quasi-totalité des membres de la direction du parti

1996 - 1999 : Secrétaire national chargé du commerce

1994 - 1996 : Secrétaire général adjoint chargé de la formation

1994 : Membre fondateur du RDR

1991 - 1994 : Membre du conseil municipal de la commune de Séguéla

1990 - 1993 : Membre du bureau politique du PDCI-RDA

1990 : Membre du secrétariat de la présidence du congrès du PDCI-RDA

1986 - 1990 : Secrétaire permanent du comité de coordination des activités du PDCI-RDA dans le département de Séguéla.