Algérie: Matchs amicaux - L'Algérie sollicitée par le Venezuela et l'Uruguay

Le Venezuela et l'Uruguay veulent jouer contre l'Algérie des matches amicaux en juin. Les différentes sélections nationales engagées à la Coupe du monde 2022 multiplient les contacts.

"Le Venezuela et de l'Uruguay ont officiellement saisi la FAF. Mais, il y a peu de chances que les demandes aboutissent. D'autant plus que les deux équipes en question voudraient jouer chez elles, ce qui ne colle pas avec ce que Belmadi veut faire", lit-on dans compétition.dz. "Mais la fédération essaye malgré cela de satisfaire la demande de son entraîneur. Soucieux de relancer la machine et la huiler de nouveau pour une meilleure reprise en septembre", ajoute la même source.

Les "Fennecs" entament les qualifications à la CAN 2033 contre l'Ouganda à Oran. Ensuite, Djamel Belmadi et ses hommes iront défier la Tanzanie, entre le 12 et le 14 juin pour le compte de la 2ème journée des éliminatoires.