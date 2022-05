Afrique: Invitation d'un pays au mondial des avocats - L'Algérie boycotte le tournoi au Maroc

L'Algérie a refusé de participer à la prochaine édition de la coupe du monde des avocats, prévue ce mois-ci au Maroc. Raison évoquée : l'invitation par le royaume de l'équipe d'Israël.

Dans un communiqué relayé par les médias locaux, l'équipe algérienne des avocats qui devait se rendre au Maroc pour disputer le tournoi de football du Mundiavocat, a décidé au dernier moment de boycotter et de dénoncer les jeux. Le barreau algérien a indiqué que cette décision vient " après s'être assuré de façon officielle de la participation d'équipes de l'entité sioniste dans cette compétition ", ajoutant que cette compétition des barreaux et sociétés d'avocats se tiendra " dans un pays arabe " et que supposément ne devrait pas inviter une équipe israélienne.

Les avocats algériens ont également estimé ainsi que faire compétition avec des équipes israéliennes " serait contradictoire aux principes du gouvernement et du peuple algériens " et qu'ils sont " solidaires avec le peuple palestinien et sa juste cause ". Selon le même texte, l'invitation " d'équipes sionistes " dans ce tournoi peut être considérée comme une étape dans la normalisation avec " l'entité sioniste ".