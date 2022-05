Cote d'Ivoire: Eredivisie - PSV - Ibrahim Sangaré " rêve de la Premier League "

S'exprimant sur sa saison, Ibrahim Sangaré a révélé à De Telegraaf qu'il " rêve de la Premier League anglaise ".

Selon le journal néerlandais, plusieurs clubs ont contacté l'agent de Sangaré, notamment en Angleterre. Le milieu de terrain de 24 ans qui intéresse Leicester City et Newcastle United n'a pas encore la tête au mercato d'été. " Je suis un joueur du PSV et je me concentre sur les trois matchs qui nous restent à disputer cette saison. Je n'ai pas à m'inquiéter d'autres choses. Après cela, je partirai en vacances et j'aurai le temps de parler de projets futurs, mais jusque-là, je ne veux pas m'inquiéter pour ça. ", déclare-t-il dans le journal.

L'international ivoirien admet que jouer en Premier League est " un rêve ". " C'est la ligue la plus grande et la plus importante du monde. En tant que petit garçon en Côte d'Ivoire, Chelsea était mon club de cœur. Parce que Didier Drogba, le meilleur attaquant ivoirien de tous les temps, y a joué au football. C'est l'une de mes grandes idoles. Plus tard, je suis aussi devenu un amoureux de Manchester City quand Yaya Touré y a joué. ", a-t-il révélé.

Avec 41 matchs, 4 buts et 2 trophées, Sangaré estime qu'il a beaucoup évolué au PSV cette saison. " J'ai le sentiment que mon niveau est vraiment monté. Je me suis amélioré sur plusieurs points par rapport à la saison dernière. Mes statistiques sont bien meilleures. Plus de buts, plus de passes décisives, mais ça peut être encore mieux. Je me suis beaucoup amélioré en termes de perte de balle. J'ai travaillé dur là-dessus. Par rapport à la saison dernière, j'ai vraiment progressé. J'ai mis moins de risques dans mon jeu. Même si parfois cela fait aussi partie de cela. ", a-t-il conclu.