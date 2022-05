Egypte: Al-Sissi ordonne le développement de la capacité de production locale de préparations pour nourrissons

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a ordonné jeudi la coordination et la coopération entre les autorités nationales et l'usine "Lacto Egypt" pour développer la capacité de production locale de préparations pour nourrissons en utilisant la technologie de pointe, dans le but d'établir une base solide pour la production des meilleurs types de lait et d'aliments pour bébés de haute qualité pour couvrir les besoins locaux et combler le déficit d'importation de ce produit stratégique pour l'alimentation des enfants à différents âges.

M. Al-Sissi a tenu ces propos lors d'une réunion avec le Premier ministre, Moustafa Madoubly, la ministre du commerce et de l'industrie, Névine Gamea, le directeur de l'Autorité nationale des projets de service pour les forces armées, Walid Aboul Magued, et le PDG de Lacto Egypt, Ibrahim Ezzat.

Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Rady a déclaré que la réunion avait abordé le système de production de lait infantile au niveau local.

La situation de "Lacto Misr", qui possède la plus grande usine de production de préparations pour nourrissons en Egypte, au Moyen-Orient et en Afrique, et utilise les dernières technologies mondiales spécialisées dans ce domaine a fait l'objet d'examen lors de cette réunion.