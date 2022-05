Angola: Visite d'État du Président de Sao Tomé et Principe au pays

Luanda — Le Président de Sao Tomé et Principe, Carlos Manuel Vila Nova, entame lundi une visite d'Etat en Angola.

Carlos Vila Nova, qui est arrivé dans la capitale angolaise dimanche soir, a été reçu à l'aéroport international 4 de Fevereiro par le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António.

Selon le programme, le Président de Sao Tomé et Principe rencontrera son homologue angolais et participera à la session plénière de l'Assemblée nationale, où il prendra la parole et signera le livre d'honneur.

L'Angola et Sao Tomé et Principe ont officialisé leur coopération en février 1978, à travers l'Accord général d'amitié et de coopération, ainsi que la Commission mixte bilatérale créée en janvier 1980.

En 1995, ils ont signé un accord de protection réciproque des investissements, en vue de créer des conditions favorables pour stimuler les initiatives privées et intensifier la coopération économique entre les deux États.

En 2019, des domaines ont été identifiés pour une nouvelle stratégie de coopération, notamment le tourisme, les transports et l'exploration des hydrocarbures que les deux pays font en mer.

Les deux pays sont membres de la Communauté de langue portugaise (CPLP) et de la Commission du golfe de Guinée (CGG) et entretiennent des relations politiques et diplomatiques.