Angola: Le crédit logement teste la capacité des promoteurs

Luanda — Le marché immobilier angolais connaîtra une nouvelle réalité à partir de juin prochain, avec la mise en place du Crédit Logement, qui mettra à l'épreuve la résilience et la capacité d'organisation des promoteurs privés du pays.

Si, jusqu'à présent, la crise économique et financière qui sévit dans le pays depuis 2014, le Covid-19 et l'incapacité financière de nombreux citoyens étaient identifiés comme les principaux facteurs de "l'hibernation" du secteur et de la léthargie de ses promoteurs privés, dans un délai d'un mois, ils devront prouver exactement le contraire.

Il est important de souligner, à cet égard, qu'en raison de la récession économique de neuf ans en Angola et du quasi-monopole de l'État dans la construction et la vente de logements, dans le cadre du développement de logements et de la facilitation de l'accès des jeunes à leur propre maison, de nombreux promoteurs ont suspendu et/ou ralenti leurs activités.

Pendant cette période, de nombreux promoteurs se sont vus pratiquement empêchés et remplacés par le Chine International Found, qui, au service de l'État angolais, a érigé des villes-dortoirs dans presque tout le pays.

L'action, commencée en 2009, à Luanda, a permis l'émergence de la première ville-dortoir, Kilamba, en 2011.

Depuis lors, au moins 43 complexes de logements ont été construits dans la majeure partie du pays, en mettant l'accent sur les provinces de Luanda, Benguela, Huíla, Lunda Norte, Lunda Sul, Huambo, Uíge, Namibe, Cuanza Sul et d'autres.

Au cours des cinq dernières années seulement, par exemple, 39 259 nouveaux logements de divers types sont apparus.

Concrètement et en détail, dans le cadre du Programme National d'Urbanisme et d'Habitat (PNUH), l'Angola a construit 23 villes-dortoirs (88 924 maisons), sur l'univers des 33 prévus (19 746 maisons) par ce programme. L'achèvement de celui-ci a rendu possible l'hébergement d'au moins 120 000 familles.

Parallèlement à ce modèle de villes nouvelles, le pays a gagné 20 urbanisations (projets de moins d'un millier de logements), et, pour l'achèvement des 23 centralités, l'État a investi environ 14 milliards de dollars américains.

Pendant ce temps, les 20 développements ont coûté près de trois milliards de dollars.

En outre, le PNUH a permis la construction de 685 000 logements, à travers le sous-programme d'auto-construction dirigée, représentant 68% de l'univers d'un million de logements prévus à l'époque, bénéficiant directement (avec le foncier) à au moins 130 000 familles, dans une démarche de auto-construction menée dans le pays.

Désormais, ces acteurs ont l'espace pour s'imposer sur un marché encore fertile, à en juger par l'anxiété et le besoin toujours croissant des jeunes pour réaliser ce rêve, et par la nouvelle politique de l'Exécutif, incarnée par la mise à disposition de 850 milliards de kwanzas pour crédit au logement exclusivement.