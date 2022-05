Congo-Kinshasa: 3 cas d'incursions domiciliaires recensés à Mpasa

Des hommes armés ont tour à tour visité, dans la nuit du 6 au 7 mai, trois familles du quartier Tala Ngai, à Mpasa, dans la périphérie Est de Kinshasa.

Des sources sur place renseignent que ces assaillants y ont emporté des sommes importantes en FC et en devise ainsi que des biens de valeur.

Le président d'une structure d'autodéfense locale dénommée " Organisation locale de la population", Dr Jean-Pierre Samba, en appelle à l'intervention des autorités de la police nationale.

" Nous commençons par le professeur Lokonda, sur l'avenue Bolozi, où ils se sont introduits dans sa maison et ont dilapidé une somme de 2 millions 180 mille FC (un peu plus de 1000 USD) y compris plusieurs biens de valeur. Ils se sont retrouvés chez Mme Gisele Ngombe domiciliée sur l'avenue Indondo et là ils ont emporté une somme de 1 250 USD et 900 000 FC (450 USD) avec des objets de valeur (7 costumes, 5 paires de chaussures, trois téléphones cellulaires et autres) emportés. Sur la même avenue Indondo, chez M. Freddy Bobozo, ils ont emporté 2 600 USD ", s'est plaint ce médecin.

Il attribue la résurgence de cette insécurité à la situation géographique de son quartier, entouré des camps militaires :

" Quand vous regardez, en amont c'est le camp Kibomango, en aval, c'est le camp Ceta sans oublier que nous avons un magma d'éléments disparates au niveau de ce qu'on appelle camp PM ici et dont on ne semble pas comprendre qui gère ces éléments, et tout cela créée une insécurité caractérielle dans notre quartier ".

Dr Jean-Pierre Samba affirme par ailleurs avoir pris langue avec les autorités de la police au niveau du district pour l'installation d'un sous commissariat pour assurer la sécurité, à Mpasa et ses environs.