Angola: Les rappeurs abordent sur l'impact du style sur les femmes

Lubango (Angola) — La ville de Lubango, province d'Huila, accueille, le 28 de ce mois, la Première Conférence Régionale Sud de la Communauté Hip Hop, en mettant l'accent sur l'impact du style sur le genre féminin.

L'événement est une initiative de la communauté Hip Hop de Huila et abordera également l'angolanisation et la décentralisation du style, la spécialisation, la stratégie de marketing de promotion locale, l'influence de la culture et l'héritage Hip Hop.

Il s'agit d'une séquence de la Première Conférence Provinciale qui s'est tenue en août 2021, à Lubango.

Selon le président de cette Communauté, Símon Junior, le but est de tracer des bases du Hip Hop et d'éviter " l'exode artistique".

Parlant à l'ANGOP samedi, à Lubango, le rappeur a fait savoir qu'il chercherait également à renforcer les liens de coopération avec les autorités provinciales, à travers la musique, à prévenir la délinquance juvénile, le tabagisme, la violence domestique, ainsi que le vandalisme des biens publics.

Il a admis que le style vit des jours difficiles, en ce qui concerne la divulgation, "mais la production est à la hausse".

Selon la source, le concours culturel rassemblera plus de 50 artistes de Huila, Namibe et Cunene, et se terminera par un festival.

La communauté Hip Hop de Huila, avec 234 affiliés, a été fondée en 2004 dans le but de défendre les intérêts de la classe.