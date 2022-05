Angola: Les preuves de vie pour les retraités reprennent lundi

Luanda — Le processus de preuve de vie pour les retraités reprend ce lundi dans tout le pays, y compris ceux nés en mai, tandis que les autres pourront le faire dans le mois de leur anniversaire.

Cette information a été fournie ce dimanche par le président du conseil d'administration de l'Institut national de la sécurité sociale, Anselmo Monteiro.

Il a fait savoir qu'en raison de la pandémie de Covid-19, le processus de preuve de vie a été interrompu en décembre 2021, la situation épidémiologique étant désormais prise en charge.

Anselmo Monteiro a souligné que les retraités pourront se rendre à tous les guichets de l'INSS au niveau national, en emportant une copie de leur carte d'identité, tandis que les survivants auront des documents similaires.

Selon le responsable, dans peu de temps ils pourront réaliser la preuve de vie numérique qui permettra aux retraités sans mobilité ou à ceux de la diaspora, de s'inscrire via leur téléphone portable et à partir de là faire la preuve de vie.

"Il y a une certaine innovation technologique et qui rapproche l'institution des citoyens et de ceux qui bénéficient des cotisations", a-t-il déclaré.

Pour cela, il suffit d'accéder au site www.inns.gov.ao et depuis l'application " mais inss ", s'inscrire numériquement et bio-métriquement, pour faire la preuve de vie le jour d'anniversaire, depuis chez soi ou où que vous soyez, avec l'aide d'un téléphone portable ou d'une tablette.

L'Institut national de la sécurité sociale contrôle plus de 170 000 retraités et certains qui bénéficient de prestations non contributives en matière de survie, de maternité et d'allaitement.

Ce dimanche 8 mai, le monde célèbre la Journée de la sécurité sociale dans le but de réfléchir sur le pilier de la protection sociale, qui doit être public, solidaire et universel, dans une société de plus en plus inégalitaire.

La sécurité sociale est le nom utilisé pour désigner l'ensemble des régimes de protection sociale.