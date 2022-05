Angola: L'INSS alerte sur le non-respect de la sécurité sociale

Luanda — Les entreprises ayant des dettes de cotisations sociales peuvent répondre devant les tribunaux de cette infraction, a déclaré ce dimanche, à Luanda, le président du conseil d'administration de l'Institut national de la sécurité sociale (INSS), Anselmo Monteiro.

Selon le responsable, plus de 2 900 entreprises, entre publiques et privées, ne paient pas de cotisations de sécurité sociale, ajoutant qu'elles appliquent une instruction légale qui leur permet d'agir avec les institutions débitrices, en faisant respecter la loi.

Anselmo Monteiro s'exprimait lors du salon des services sociaux que l'INSS organise le même jour pour saluer la Journée mondiale de la sécurité sociale, célébrée chaque année le 8 mai, afin de réfléchir sur le pilier de la protection sociale, qui doit être public, solidaire et universel, dans une société de plus en plus inégale.

Pour le PCA, il y a eu une période de pacification compte tenu de l'état de l'économie, mais, actuellement, ils se battent pour sauvegarder les intérêts de ces personnes qui, soi-disant, ont été décotées et leur argent ne se reflète pas sur la plate-forme de sécurité sociale.

"C'est un travail qui implique notre inspection, l'Inspection générale du travail (IGT) et les autorités judiciaires, au cas où nous devions porter les affaires devant les tribunaux", a-t-il déclaré.

Il a estimé que la situation est en cours de révision dans le secteur des entreprises publiques, dont beaucoup cherchent à régulariser leur situation auprès de la sécurité sociale, avec le soutien de l'Institut de Gestion d'Actifs et Participations de l'Etat (IGAPE), qui a joué un rôle important dans la régularisation du paiement de la cotisation de sécurité sociale.

"C'est un processus que nous sommes en train de régulariser. Certaines entreprises devront répondre en justice et d'autres devront régler avec la sécurité sociale", a-t-il déclaré.

Il a également mis en avant d'autres mécanismes, notamment des accords entre les entreprises et l'INSS, allant de zéro à 60 mensualités, selon la capacité financière de chaque entreprise, l'INSS facilitant l'accès des entreprises à ces accords et limitant les intérêts facturés en raison de non- paiement de la cotisation sociale des salariés.

Lors du salon des services de l'INSS, plusieurs citoyens sont venus sur place en quête d'informations, comme Domingos Kalunga, qui est immatriculé depuis 2007, mais dont l'entreprise ne paie pas les cotisations.

Ali Dlaulis, quant à lui, travaille seul et s'est rendu à la foire pour délivrer un duplicata de sa carte, après avoir déclaré qu'il est avantageux pour les employeurs d'inscrire leurs employés afin qu'ils puissent bénéficier des avantages établis par la loi.

La Journée de la sécurité sociale est célébrée dans le but de réfléchir sur le pilier de la protection sociale, qui doit être public, solidaire et universel, dans une société de plus en plus inégalitaire.

La sécurité sociale est le nom utilisé pour désigner l'ensemble des régimes de protection sociale des citoyens.

L'Institut national de la sécurité sociale contrôle plus de 170 000 retraités et certains qui bénéficient de prestations non contributives en matière de survie, de maternité et d'allaitement.