Angola: Simplifica 1.0 commence à donner des résultats

Luanda — Neuf mois après son lancement officiel, le programme Simplifica 1.0 commence à donner les premiers résultats dans le processus de réduction de la bureaucratie de l'appareil administratif de l'État, malgré sa mise en œuvre progressive dans tout le pays.

Il s'agit d'une initiative qui, en plus de réduire la bureaucratie dans les services publics, contribue grandement à la lutte contre les pratiques de corruption dans les organes de l'administration centrale et locale, ainsi qu'à la réduction des délais de délivrance des documents.

Ce programme, initié par le Gouvernement, apparaît comme l'un des plus grands défis de l'administration publique, caractérisé, grosso modo, par la faible capacité à répondre aux demandes des usagers.

Lancé en juin 2021, le programme précité vise à supprimer 31 actes administratifs, dans les domaines de la Justice, du Commerce et de l'Éducation, dont l'obligation de présenter l'acte de naissance dans l'acte de demande de renouvellement de la Carte d'Identité (BI).

De même, Simplifica 1.0 exempte la présentation de la pièce d'identité dans les actes de reconfirmation des inscriptions scolaires, d'approbation des certificats et des déclarations d'enseignement général, ainsi que des déclarations et des certificats du deuxième cycle.

Dans le cadre de la même initiative, 13 autres documents ont été unifiés et les durées de validité de dix de ces documents ont été prolongées par l'État.

Sur les 32 actes administratifs qui nécessitaient 291 exigences, 121 ont été éliminés et 13 documents sur des matières identiques et transversales ont été unifiés, en plus de prolonger les délais pour dix documents et licences.

Avec le programme Simplifica, un total de 20 procédures ont été intégrées dans une seule entité, auparavant exercées par des services autres que les organes de l'État.

A titre d'exemple, le projet uniformise la carte grise et le titre de propriété, définit un guichet unique pour l'octroi des droits fonciers et supprime l'acte de naissance pour traiter le BI (carte d'identité).

Toujours dans le cadre de Simplifica 1.0, les délais de délivrance des permis de conduire ont été prolongés et l'exigence d'un casier judiciaire aux fins de présentation à l'administration publique a été supprimée.

En préparation est la mise en place prochaine, dans le cadre du même programme, de la délivrance du document unique de véhicule.

Avec cela, on s'attend à ce que la simplification, la réduction de la bureaucratie et la modernisation des actes et des procédures de l'administration publique se traduisent par des processus plus rapides et, par conséquent, une plus grande satisfaction de l'intérêt des citoyens avec la résolution du temps d'attente utile.

Concrètement, l'une des mesures déjà mises en place dans le secteur de la Justice est l'attribution de la Carte d'Identité dès l'âge de zéro, à laquelle s'ajoute l'extension de la durée de validité de ce document jusqu'à dix ans, pour les personnes de plus de 20 ans.

Selon le conservateur Florêncio Sicapa, le programme constitue un instrument important pour alléger l'appareil administratif de l'État, car il permet la délivrance de documents personnels avec une plus grande rapidité.

S'adressant à l'ANGOP, il a rappelé qu'avant sa mise en œuvre, les citoyens étaient tenus de présenter une déclaration du chef et un certificat de résidence, afin de traiter les certificats de décès, les certificats de mariage et d'autres documents, une situation qui est maintenant surmontée avec la présentation du BI.