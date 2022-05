Ile Maurice: Incidents dans le pays - Mr Malin et ses selfies

Le Leader du Parti Malin a encore une fois fait le malin. Cette fois, c'est autour des flammes sur les routes, dans la nuit du 22 au 23 avril, que nous l'avons aperçu. Dhanrajsingh Aubeeluck revient sur cette nuit et ses selfies...

"Se enn abu ki gouvernman pe fer ek nou ti pep", a-t-il sorti d'emblée, avant même que nous ne puissions le parler. Le leader du Parti Malin, Dhanrajsingh Aubeeluck, après les incidents survenus au pays, dans la nuit du 22 au 23 avril, a publié plusieurs photos et selfies autour des feux qui ont fait sensation sur les réseaux sociaux en devenant des mèmes en tous genres. "Ce n'était pas moi. Mo zimo sa!", relate-t-il en rigolant.

Pour lui, ces évènements étaient inévitables car à un moment donné, le peuple allait devoir exprimer sa souffrance quel que soit le prix. "Li koumadir enn siklonn sa, révolision dan pei li natirel ek sa gouvernman-la...", poursuit-il. Avant de revenir sur l'augmentation des prix des produits de base et des produits pétroliers, entre autres. "Kouman pou viv ? Kouman nou pou viv ?" Pour lui, il faut continuer à militer pour une vie décente et non pas avoir peur car trop de personne souffrent dans le pays.

Toujours est-il que nous voulions en savoir plus sur les photos. Où ont-elles étaient prises ? Comment les gens ont réagi à sa présence sur les lieux ? Comment a-t-il vécu cette nuit ? Il ne sera pas trop loquace à ce sujet. "Je vous redis. Ce n'était pas moi. Mo duplicate sa..." Quid des mèmes sur les réseaux sociaux ? "Sa ou ki pe apran mwa sa la. Je ne les ai pas vues." Il a par la suite continué son discours sur tout ce qu'il pense de notre Premier ministre, et il n'a pas été tendre pour Pravind Jugnauth. On vous épargne les détails... Avant de demander à tous les Mauriciens de rester solidaires face à l'adversité.