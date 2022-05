Afrique: Festival international de jazz de Saint-Louis - La 30ème édition prévue du 2 au 6 juin 2022

La 30ème édition du festival international de jazz de Saint-Louis, se déroulera du 2 au 6 juin prochains, dans la capitale du Nord, a annoncé samedi le président de l'Association Saint-Louis/Jazz, Me Ibrahima Diop.

Saint-Louis-Dans l'entretien qu'il nous a accordé, Me Diop a précisé qu'actuellement, tous les hôtels et auberges ont affiché le plein et l'Association est confrontée à d'énormes difficultés pour loger les artistes, " c'est la raison pour laquelle nous osons affirmer que nous contribuons efficacement à promouvoir le tourisme dans la vieille cité et à mieux vendre la destination Saint-Louis ".

Néanmoins, a-t-il souligné, toutes les dispositions sont d'ores et déjà prises en vue de relever tous les défis " en 2021, nous avons pu relever le défi ambitieux et nécessaire d'organiser et de réussir la 29ème Édition du Festival International de Jazz de Saint-Louis dans un contexte particulier, marqué par la pandémie du Coronavirus, l'événement s'est déroulée du 18 au 20 juin 2021 et a connu un franc succès largement relayé par la presse nationale et internationale et salué par l'ensemble de nos partenaires ".

Le Secrétaire Général de l'Association Saint-louis/Jazz, Idriss Bengeloune, a fait savoir que l'organisation de la 30ème Édition anniversaire du Festival International de Jazz de Saint-Louis, est un nouveau challenge, " elle marque notre retour à un format habituel de 5 jours, la programmation de talentueux artistes attendus des quatre coins du monde et l'implication de tous les acteurs garants du caractère festif et de la réussite de cet événement porteur de rayonnement de la culture et de développement économique et touristique de Saint-Louis et sa région ".

Si le maire le veut, renchérit Me Diop, nous allons retourner à la place Faidherbe pour y organiser les concerts du In, " l'édition 2022 sera axée sur la paix entre les pays de la sous-région, nous aurons un événement culturel national, sous régional et international, nous avons besoin d'un budget de 200 millions Cfa mais, à ce jour, rien n'est encore disponible, tout est lancé mais les partenaires ne se sont pas encore manifestés, actuellement, nous avons besoin de fonds pour communiquer".

A en croire Me Diop, l'association Saint-Louis/Jazz compte, comme les années précédentes, sur des partenaires stratégiques tels que le chef de l'Etat, le ministère de la culture et de la communication, la Bicis, la mairie de Saint-Louis, pour relever le défi de l'organisation, " des partenaires nouveaux tels que BP, Air Sénégal International (pour le transport des musiciens), l'Aibd, le Conseil départemental de Saint-Louis, le Grand Théâtre, etc, contribueront efficacement à l'organisation de cet événement ".

Selon Mame Biram Seck, Directeur de la programmation artistique, le malien Pedro Kouyaté (en octet) et le Guinée Sekouba Bambino Diabaté, animeront les premiers concerts du " In ", le 2 juin, sur la place Faidherbe. Selene Saint Aime (quartet) et African Jazz-Roots (sextet) prendront le relais, le 3 juin 2022, et céderont la place le 4 juin à Djiby Diabaté (en quintet Sénégal, Cameroun, Bénin) et à Alioune Wade (octet, Projet Sénégal, France, Mauritanie). Le trio italien Flavio Boltro et le trio israelien Avishai Cohen vont clôturer en beauté les concerts de la place Faidherbe.