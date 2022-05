Sénégal: La Confédération asiatique de football soutient la candidature de Gianni Infantino (média)

Dakar — La Confédération asiatique de football (AFC) a décidé de soutenir la candidature de Gianni Infantino, le président de la FIFA, candidat à sa propre succession à l'élection prévue l'année prochaine, annonce le site d'information Egypt Today.

"L'AFC et la famille du football asiatique saluent la candidature du président Infantino à sa réélection, et je peux lui assurer aujourd'hui que nous resterons unis derrière sa candidature", a déclaré le président de ladite confédération, Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa. "Le président Infantino a apporté un leadership inspirant au football asiatique et mondial, à un moment de crise profonde, et nous lui sommes reconnaissants pour son soutien indéfectible à la famille du football asiatique", ajoute le site d'information égyptien, citant le président de l'AFC.

Gianni Infantino, élu à la présidence de la FIFA pour la première fois en 2016, après la démission de Sepp Blatter, a été réélu lors de l'élection de 2019 à Paris, à laquelle il était le seul candidat. Le 31 mars dernier, il a annoncé sa candidature au scrutin de l'instance mondiale prévu en 2023. M. Infantino, citoyen de la Suisse et de l'Italie en même temps, est un ancien secrétaire général de l'UEFA. Il est le seul candidat déclaré à l'élection de 2023, pour le moment. L'AFC, dont le siège se trouve à Kuala Lumpur, en Malaisie, compte 47 fédérations membres, moins que l'UEFA et la Confédération africaine de football, qui en ont chacune 54. Les confédérations d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale et de l'Océanie sont respectivement constituées de 10, 41 et 16 membres. La FIFA regroupe 211 fédérations nationales de football, et il faut obtenir la majorité absolue (la moitié des votes + 1 voix) pour se faire élire.