Ile Maurice: Transport en commun - Pourquoi cette hausse du ticket de métro ?

Les prix des tickets d'autobus et du métro connaissent une majoration. Une annonce faite par le ministre du Transport et du métro léger, Alan Ganoo, vendredi après-midi. Toutefois, nombreux se demandent la raison de cette hausse pour le métro, qui fonctionne à l'électricité. Voici des éléments de réponse.

"La hausse du prix du ticket a été décidée par le gouvernement en fonction du contexte économique. L'annonce a été faite par le ministre du Transport et du métro léger lors d'une conférence de presse, hier (NdlR : vendredi). Le ministre Ganoo a clairement donné les raisons de la hausse du prix des tickets du transport public, veuillez-vous référer à la conférence de presse pour tous détails", a répondu la cellule de communication du Metro Express Ltd, à notre question sur les raisons exactes de l'augmentation du prix du ticket du métro. Or, si durant sa conférence de presse, Alan Ganoo parle d'inflation et d'augmentation du prix des carburants, due à la guerre en Ukraine, entre autres, pour justifier la hausse du prix du ticket d'autobus, il n'a à aucun moment donné une raison spécifique pour celle du métro.

Osman Mahomed, député du Parti travailliste (PTr), précise qu'il avait soumis une question au Parlement à ce sujet le 5 avril. Il voulait savoir auprès de Ganoo si une augmentation du prix du ticket du métro était envisagée. Mais il n'avait obtenu aucune réponse du ministre. Il dit avoir été surpris vendredi d'apprendre que le tarif du métro a été revu car le métro fonctionne à l'électricité et non au carburant. Et que cette décision pourrait démotiver les personnes à quitter leur voiture pour privilégier le métro. Puis, cette augmentation a-t-elle été approuvée en tenant compte de tous les critères, dont une hausse prochaine de l'électricité elle-même ? "À ce moment-là, y aura-t-il une nouvelle hausse du ticket ?", s'interroge-t-il.

Nous avons également demandé à Metro Express Ltd si elle a considéré une demande au Central Electricity Board (CEB) pour payer l'électricité à un prix plus bas. "Bien sûr, cela a toujours été dans nos intentions de payer l'électricité à un prix préférentiel étant donné le caractère social du projet Metro Express, mais c'est du ressort du CEB et des autorités concernées", nous a-t-on répondu.

L'express avait demandé le 23 mars au Chief Executive Officer de Metro Express Ltd, Das Mootanah, si l'on devait s'attendre à une augmentation du prix du ticket du tram. Il avait répliqué que "ce sont le gouvernement et le Fare Review Committee qui inclut la NLTA (NdlR : la National Land Transport Authority) qui fixent les tarifs du ticket du transport en commun, dont celui du métro léger. Le métro fonctionne à l'électricité mais, comme vous le savez, l'augmentation du prix des carburants aura certainement, tôt ou tard, un impact sur d'autres frais. L'effet papillon se fera sentir et il faudra s'attendre à des répercussions sur tout le secteur."