Ile Maurice: 666 Armada - Les débuts musicaux de Raquel Jolicoeur

Leur musique résonne à longueur de journée que ce soit dans les voitures, soirées, mariages, anniversaires et surtout sur la plateforme Tiktok. Mais ce groupe, qui compte bientôt trois mois d'existence, n'aura jamais été autant dans la lumière depuis que son Raquel Jolicoeur, 26 ans et habitant de Roche-Bois, a été arrêté. Le leader du groupe populaire 666 Armada a ainsi comparu devant la Bail and Remand Court, hier, sous quatre chefs d'accusation provisoires - trafic de drogue, possession d'arme à feu, possession d'explosifs et menace de commettre un acte terroriste. Lors de son arrestation lundi, à son domicile, à Roche-Bois, le prévenu aurait déclaré qu'il avait l'intention de faire exploser le Parlement et les Casernes centrales, après que la découverte d'engins explosifs, d'un revolver, de munitions et de drogue chez lui.

Le groupe 666 Armada a vu le jour après l'apparition du groupe 90 Favelas, rendu célèbre avec la chanson Pa bizin kas pou kros enn fam. 90 Favelas était un groupe de quatre chanteurs, dont le fondateur et manager, Lion Winston, de son vrai nom, Julio George Louis, Killabone, de son vrai nom, Stephan, Swankipakitoketbde, de son vrai nom Neville Jummun, et Zantakuan. Lion Winston devait expliquer que le groupe s'est formé d'une excellente connexion entre lui et les deux jeunes, Swankipakitoket et Zantakuan, qui étaient des pros de l'improvisation et n'avait pas besoin d'écrire son couplet.

Depuis, les temps ont changé et le groupe 90 Favelas s'est séparé, trois des membres dont Swankipakitoke, Zantakuan et Killabone partant au plus grand désespoir des fans. Ce sera sans compter sur le retour du trio, dont le flow et la technique ne passe pas inaperçu. Ces derniers seront approchés par Raquel Jolicoeur, lui-même rappeur qui va les sponsoriser, ne pouvant laisser filer de tels talents. Leur succès sur les plateformes sociales, dont Facebook, Tiktok ou encore YouTube, sera sans précédent. TON KENY, FROG (POLICO) ou encore Kase ranze vont propulser le groupe sur la playlist préférée des jeunes et des moins jeunes.

Le groupe connaîtra un nouvel adhérent du nom d'Evander. Maintenant que le producteur et leader Raquel Jolicoeur a été arrêté, la peur règne parmi ces jeunes qui craignent pour leur sécurité. Ils gardent quand même les pieds sur terre et le même discours. "Nou kontan lamizik e nou la akoz nou kontan fer lamizik. Fer lamizik pa enn krim sa."

Néanmoins, depuis l'arrestation de Raquel Jolicoeur, la notoriété de 666 Armada n'a cessé de grimper, notamment la chanson Frog, jouée et rejouée par de nombreux internautes sur Tiktok en soutien à son leader, qui estime pour sa part avoir été piégé. Il dit avoir posté, il y a quelques semaines, une vidéo sur son compte Tiktok où il dit avoir fait installer des caméras de surveillance valant Rs 300 000 à son domicile et qu'il détient une vidéo compromettante sur un inspecteur de police.