Afrique: La LSFP invite les clubs professionnels à tirer profit des retombées du trophée de la CAN

Louga — Le directeur exécutif de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), Amsatou Fall, a invité les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, samedi, à Louga (nord), à tirer profit des retombées de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) pour améliorer leurs finances et leur image.

"Le trophée de la CAN doit générer des retombées dans le football local en termes d'image et de notoriété, mais des retombées financières surtout", a dit M. Fall lors d'une conférence de presse donnée par la LSFP en prélude au match Ndiambour-Jaraaf prévu ce dimanche à 17 h précises au stade Alboury-Ndiaye de Louga. La CAN remportée par le Sénégal en février dernier offre l'occasion de "relever le niveau de compétitivité" des clubs, selon le directeur exécutif de la Ligue sénégalaise de football professionnel. La rencontre du Ndiambour de Louga avec le Jaraaf de Dakar est le match le plus attendu par le public, pour la 21e journée de la Ligue 1 sénégalaise, selon la LSFP. "Ce sont deux équipes aux destins opposés. Le Jaraaf est troisième du championnat national, le Ndiambour sort à peine de la zone rouge. Mais nous nous attendons à un match passionnant", a souligné Amsatou Fall.

"Notre souhait, c'est que le Ndiambour puisse sortir de la zone de relégation et se maintienne dans l'élite du football sénégalais. Cela nécessite beaucoup d'efforts", a-t-il ajouté. Amsatou Fall loue le professionnalisme et la qualité technique des joueurs du Jaraaf. "Le meilleur joueur actuel du championnat national, Jean Rémi Bocandé, évolue au Jaraaf", a-t-il souligné, assurant que "ce sera un match très (... ) intense". Le directeur exécutif de la LSFP recommande le fair-play aux deux équipes. Le Jaraaf, avec 33 points, est troisième au classement de la Ligue 1. Le Ndiambour, avec 22 points, est 11e. Il est récemment sorti de la zone de relégation, grâce à ses trois victoires consécutives.