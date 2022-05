Cote d'Ivoire: Marahoué et Bagoué - Mariatou Koné promet des collèges opérationnels dès la rentrée scolaire 2022-2023

Dans le cadre de sa visite sur les chantiers de construction de collèges de proximité, ministre de l'Education nationale et de l'alphabétisation, le Professeur Mariatou Koné, s'est rendue, le 6 mai 2022, dans trois localités.

Après l'étape de Eticoon, Moronou et Labokro, a été à Maminigui et Zanzra dans le département de Zuénoula et Paoufla dans le département de Bouaflé. Puis, le 7 mai, elle a visité la région de Boundiali, à 49 kilomètres de la ville, dans la sous-préfecture de Sissèdougou. Cette visite s'inscrit dans l'objectif de rassurer l'opinion nationale et internationale de l'ouverture d'une quarantaine d'établissements secondaires à la rentrée 2022-2023.

Zanzra, Maminigui et Paoufla respecteront les délais fixés:

Pas de répit pour la ministre qui veut se rassurer de l'avancement des travaux de construction des collèges de proximité pour un mieux-être des populations. C'est donc au pas de course qu'elle prend la direction de la Marahoué, dans la cité des rochers à Zanzra, une localité située dans le département de Zuénoula.

Cette localité a réalisé un taux de réussite de 100% au Cepe. Une fois sur les lieux, la ministre a rendu un hommage mérité, à l'ex-Commandant supérieur de la gendarmerie, décédé, le général Touvoli Bi Zogbo, et au défunt maire de Bouaflé Lehié Bi Lucien. Elle découvre un édifice pratiquement achevé avec un taux d'exécution de 96%. Comme dans les autres localités, le message de la ministre est le même : " rendre réalisable le vœu du Président Alassane Ouattara d'ériger des collèges de proximité ". Dans une ambiance d'alliance interethnique entre Gouro et Senoufo, la ministre n'a pas caché sa joie d'être parmi les siens : " Chers petits Gouro, je suis très heureuse de me retrouver chez mes enfants et mes petits-enfants ". Elle a promis aux populations que le collège sera effectivement disponible pour la rentrée scolaire prochaine.

" Les élèves admis au Cepe des deux écoles primaires de la localité seront affectés dans leur nouveau collège de proximité dès la rentrée scolaire prochaine ". En reconnaissance à cette visite, les cadres de Zanzra ont offert de nombreux présents à la ministre. En retour, la ministre a offert un million de FCFA aux populations. Même son de cloche pour Maminigui, toujours en pays Gouro et pour ¨Paoufla dans la région de la Marahoué. A l'instar de Zanzra, ces localités sont à 97% dans la réalisation des travaux.

Sissèdougou, les travaux encore à la traine:

Après deux jours de visite, dans l'Agneby-tiassa, le bélier et la Marahoué, la détermination de la ministre ne faiblit pas. Le 7 mai, la ministre a achevé sa visite dans la région de la Bagoué, département de Boundiali, sous-préfecture de Ganaoni, à Sissèdougou situé à 49 kilomètres de piste après Boundiali. Une fois sur les lieux, grande est sa déception de constater la lenteur avec laquelle l'opérateur qui normalement devrait livrer le collège depuis 2021, est encore à la traine. Elle découvre un collège toujours en chantier, loin de pouvoir respecter les délais fixés.

" Je suis triste parce que l'Etat donne des marchés à des entrepreneurs ivoiriens, pour encourager l'entreprenariat local, et voici le travail qu'ils nous montrent. Comment comprendre que certains ivoiriens sont eux-mêmes les bourreaux de l'Education dans leur pays. Je ne peux me taire sur cette situation surtout quand il s'agit de ma région ", a-t-elle dénoncé. Face à cette situation, la ministre a donné un ultimatum. En août 2022, elle entend récupérer les clés du collège de Sissèdougou. C'est sur cette note de déception que s'est achevée la visite de contrôle des collèges de proximité.