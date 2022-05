Cote d'Ivoire: COP 15 à Abidjan - La Grand-messe contre la désertification s'ouvre ce lundi

C'est ce lundi 9 mai 2022 que débute officiellement la 15e conférence des Etats-parties de la Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification (CNULCD), la COP 15. Cette importante conférence réunit des délégations venues de 197 pays autour du thème, " Terre. Vie. Héritage : de la rareté à la prospérité ".

Jusqu'au 20 mai, Abidjan sera donc la capitale mondiale de la lutte contre la désertification. Des chefs d'Etat sont attendus pour un sommet à cette COP 15 au cours de laquelle, le président de la République, Alassane Ouattara va présenter " l'initiative d'Abidjan ", proposition de la Côte d'Ivoire contre les changements climatiques. Le chef de l'Etat entend mobiliser lors de cette COP 15, entre 600 millions et 1 milliard de dollars auprès des bailleurs de fonds pour restaurer les terres dégradées. Il est important de préciser que les femmes et les jeunes ont une place privilégiée lors de cette conférence. Le forum des jeunes a débuté le dimanche 8 mai 2022 et se poursuit ce 9 mai. En outre, ce même lundi, Dominique Ouattara, Première dame de Côte d'Ivoire préside le caucus sur le genre avec des personnalités féminines de haut niveau.

La COP 15, c'est aussi des side-events de premier plan. Ainsi, le mardi 10 mai 2022, se tient le Forum des entreprises sur la gestion durable des terres également appelé, " Green Business Forum " de l'UNCCD. Co-organisé avec le Gouvernement de Côte d'Ivoire et les représentants du secteur privé, ce forum qui réunira des chefs d'entreprises et responsables politiques du monde entier a pour but de partager les expériences sur les initiatives prises par les entités industrielles et commerciales afin de parvenir à la neutralité en matière de dégradation des terres. Notons qu'au cours de cette COP 15, le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi va conduire une opération de planting de 250 arbres qui vont constituer " la forêt de la COP 15 ". C'est donc un programme de qualité qui attend les participants en terre ivoirienne.