Sénégal: Football - Le Jaraaf bat le Ndiambour et prend la deuxième place de la Ligue 1

Dakar — Le Jaraaf de Dakar s'est emparé de la deuxième place de la Ligue 1 sénégalaise en triomphant du Ndiambour de Louga, 1-0, ce dimanche, pour la 21e journée.

Troisième avant ladite journée, l'équipe dakaroise déloge de la deuxième place Génération Foot, qui a fait match nul avec l'US Gorée, 0-0. Le Casa Sports, leader de la Ligue 1, a été battu par l'AS Douanes, 1-2. Avec 39 points, il conserve la première place, le Jaraaf devenant le nouveau dauphin avec 36 points.

Dans la bataille pour le maintien en Ligue 1, le CNEPS de Thiès, premier non relégable, a réussi une bonne opération aux dépens de l'AS Pikine, 1-0. Ce n'est pas le cas pour Mbour Petite-Côte, la lanterne rouge, qui a été dominée par Teungueth FC, 1-3. Les résultats de la 21e journée : US Gorée-Génération Foot 0-0 ; AS Douanes-Casa Sports 2-1 ; Diambars-Linguère 3-0 ; Guédiawaye FC - Dakar Sacré-Cœur 1-1 ; Teungueth FC - Mbour Petite-Côte 3-1 ; Ndiambour-Jaraaf 0-1 ; CNEPS-AS Pikine 1-0. Le classement : 1er Casa Sports (39 points + 11) ; 2e Jaraaf (36 points + 8) ; 3e Génération Foot (34 points + 10) ; 4e AS Douanes (31 points - 2) ; 5e Guédiawaye FC (31 points - 1) ; 6e Diambars (30 points + 7) ; 7e Linguère (29 points) ; 8e Teungueth FC (27 points + 6) ; 9e AS Pikine (27 points + 3) ; 10e US Gorée (24 points - 6) ; 11e CNEPS (24 points - 6) ; 12e Ndiambour (22 points - 9) ; 13e Dakar Sacré-Cœur (21 points - 4) ; 14e Mbour Petite-Côte (17 points - 17).