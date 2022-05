Maroc: Marrakech - La Rabita Mohammadia des Oulémas tient son 28è conseil académique

Marrakech — La Rabita Mohammadia des Oulémas a tenu, samedi à Marrakech, son 28è conseil académique consacré notamment à la présentation du programme d'action de cette institution religieuse au service des constantes du Royaume, doctrine, rite et conduite.

La tenue de cette 28ème assemblée générale se veut une contribution au renforcement de l'édifice de renouvellement du champ religieux et à la consolidation des fondements de la paix spirituelle dans le Royaume, conformément aux missions d'immunisation intellectuelle et scientifique que requiert le contexte actuel de la mondialisation, outre le renforcement des moyens de réalisation du modèle de développement national, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, protecteur de la foi et de la religion.

Dans une allocution à cette occasion, le Secrétaire Général de la Rabita, Ahmed Abbadi, a souligné que cette institution religieuse est appelée à faire preuve, notamment au cours de cette troisième décennie du XXIè siècle, de complémentarité, tout en s'ouvrant sur des compétences et des expériences à même de relever les défis auxquels fait face la société.

Et de poursuivre que la religion n'est pas seulement un ensemble de législations, de croyances, de conduites et d'aspirations spirituelles, mais elle est également une feuille de route d'existence, d'organisation et de structuration des aspects émotionnel et intellectuel de l'Homme.

La société du XXIè siècle, en particulier au cours de sa troisième décennie, ne peut être gérée d'en haut et que les individus doivent assumer leurs responsabilités, a estimé M. Abbadi.

La Rabita Mohammadia des Oulémas, en tant qu'institution religieuse, est ainsi appelée à améliorer ses performances, notamment dans le cadre du Nouveau Modèle de Développement, afin de contribuer à la formation de citoyens responsables au sein de la société, a-t-il conclu.

À l'ordre du jour de cette session, figurent la présentation des rapports moral et financier au titre de 2021, l'examen du déroulé des travaux de la Rabita et son programme d'action au service des constantes du Royaume.

Il s'agit aussi de l'examen des projets des centres de recherche et des unités scientifiques, ainsi que des programmes d'accompagnement, de formation et d'immunisation des centres "Ajial" relevant de cette institution, au service des dimensions de connaissance et de contenu de la religion musulmane, en vue d'élaborer les contenus authentiques et de juste-milieu, tout en diffusant un savoir religieux contribuant à lutter contre la violence, la haine et l'extrémisme.