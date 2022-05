Afrique: Le Canada renouvelle son soutien au pays.

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Melanie Jolie, a reçu aujourd'hui l'ambassadeur du Soudan au Canada, l'ambassadeur Tariq Abu Salih, lors d'une réception organisée par la ministre avec les chefs des missions diplomatiques accréditées au Canada.

Le ministre a mentionné l'importance que le Canada attache à ses relations avec tous les pays du continent africain. Elle a souligné le rôle du Canada en Afrique et dans l'établissement de la stabilité et de la sécurité dans le monde.

L'ambassadeur du Soudan au Canada a exprimé l'appréciation du Soudan pour le soutien que le Canada a apporté au Soudan au cours de la dernière période, souhaitant que le Canada poursuive son soutien au Soudan pour le succès de la période de transition menant aux élections.

Le ministre a souligné que le Canada continuera de soutenir le Soudan au cours de la prochaine étape et a souhaité que toutes les parties s'assoient à la table du dialogue et parviennent à un accord pour terminer la période de transition et organiser des élections qui conduiraient à l'établissement d'une démocratie durable.

L'ambassadeur Tariq a également rencontré Dr. Rob Oliphant, secrétaire parlementaire du ministère canadien des Affaires étrangères, indiquant que le responsable canadien a souligné la volonté de son pays de renforcer ses relations avec le Soudan, et a indiqué qu'il se rendrait en Afrique pour une deuxième tournée prochainement. L'ambassadeur Abu Salih a exprimé l'espoir que sa prochaine tournée inclurait le Soudan, où le Dr Rob Oliphant s'est rendu deux fois dans le pays, le plus récemment en janvier 2020.

En marge de la réception offerte par le ministre canadien des Affaires étrangères aux chefs de missions diplomatiques à Ottawa, l'ambassadeur Tariq Abu Saleh a rencontré le ministre canadien du Logement, de la Diversité et de l'Inclusion Ahmed Hussein, et a discuté avec lui des moyens de renforcer les relations avec le Canada et L'appui du Canada au Soudan.

Hussein a exprimé le désir de communiquer à l'avenir pour envisager les moyens d'améliorer les relations bilatérales entre les deux pays et de les pousser vers des horizons plus larges.