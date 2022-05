Ile Maurice: Pourquoi les IPP font la loi

Les "Independent Power Producers" produisent entre 40 et 50 % de l'électricité du pays pour toute l'année alors que le CEB n'injecte que 40 à 50 % de ses propres centrales. Le retrait de Terragen contraint donc le distributeur national d'accélérer sa transition énergétique.

Le Central Electricity Board (CEB) est dépeuplé depuis que la Centrale thermique de Belle-Vue (Terragen) a décidé de stopper sa turbine qui représente près de 17 % de la production nationale. La raison : le coût du charbon dont le prix d'achat ne serait plus avantageux. Tous les Independent Power Producers (IPP) sont à l'origine des compagnies sucrières, qui produisaient jadis du courant avec la bagasse. Les centrales thermiques indépendantes carburent maintenant au charbon et à la bagasse et repré- sentent environ 1 400 GWh contre 1 175 GWh du CEB par an. En fait, ces IPP produisent 1 137 GWh à partir du charbon et le CEB n'a que quatre centrales thermiques tournant à l'huile lourde pour sa production. La combustion charbon/bagasse dépasse légèrement celle de l'huile lourde. Cela implique des conséquences graves si d'autres IPP à charbon s'arrêtent.

Énergies fossiles et non-renouvelables Terragen (Centrale thermique de Belle-Vue)

Terragen a une capacité de 70 mégawatts (MW) avec deux turbines de 35 MW chacune. Elle a ouvert ses portes dans les années 2000 à travers le partenariat du groupe Terra et son partenaire stratégique Albioma nommé Terragen Management Ltd. Un Power Purchase Agreement (PPA) fut signé pour 25 ans en l'an 2000. La centrale produisait du courant à partir de la canne, soit la bagasse entre avril et décembre, période de la coupe avec environ 4 000 tonnes de bagasse broyées. Elle utilise aussi du charbon pour faire tourner ses turbines. La capacité maximale de 450 Gigawatt heure (GWh) à l'année fournit 370 GWh au CEB. C'est la deuxième centrale thermique IPP à alimenter le réseau du CEB.

Omnicane Thermal Energy Operations

La compagnie sucrière Omnicane basée dans le Sud, dispose de trois centrales thermiques à charbon et bagasse broyée, notamment à La-Baraque sur la propriété sucrière Savannah ; à l'Escalier avec une turbine de 90 MW et à Saint-Aubin d'une capacité de 35 MW. La capacité mise à la disposition du CEB est de 104 MW. La production annuelle est de 692 GWh, soit environ 25 % de l'apport en énergie générée.

Alteo Energy Ltd (F.U.E.L)

Située sur les terres de la sucrerie de Flacq Union Estates Ltd (F.U.E.L) à Union-Flacq, la centrale d'Alteo Energy Ltd carbure à la bagasse et au charbon. La capacité de ses turbines est de 41 MW et elle exporte jusqu'à 170 GWh au CEB. Alteo a toutefois une centrale solaire de 38 016 panneaux photovoltaïques sur 14 hectares à Beau-Champ, qui exporte 16 GWh par an.

Sotravic Ltd : du gaz naturel au menu

La compagnie Sotravic exploite une centrale au gaz naturel sur le site d'enfouissement de Mare-Chicose depuis 2012. Il y a trois générateurs de 3,3 MW qui produisent 22 GWh par an, soit 1 % de la capacité totale du réseau électrique. La centrale alimente 50 000 foyers.

Énergies propres et renouvelables photovoltaïque

Huit centrales photovoltaïques à travers le pays génèrent 71 MW d'énergie solaire. Sarako, AKUO et Voltas sont des centrales photovoltaïques avec une capacité de 12 MW à 15 MW. La production annuelle est de 145 GWh. L'apport des petits et moyens producteurs photovoltaïques représente environ 5,5 GWh d'énergie solaire.

Éolienne

La compagnie Éole Plaine-des-Roches Ltd possède un parc éolien à Plaine-des-Roches. Ses éoliennes ont une capacité de production totale de 9,35 MW et exportent 15 GWh par an au CEB.

Le CEB : centrales thermiques et hydro-électriques

Le Central Electricity Board a quatre centrales thermiques à l'huile lourde à Port-Louis : St-Louis avec 102 MW, Fort Victoria avec 103 MW, Nicolay avec 70 MW et Fort-George avec 127 MW. La production thermale annuelle est de 1014 GWh dans dix centrales hydroélectriques utilisant la force de l'eau pour faire tourner les turbines qui injectent 115,8 GWh sur son réseau. La station Nicolay a quatre turbines tournant au gaz et au kérosène, qui ont une capacité de 75MW. Bien que le CEB Green Energy absorbe du courant, sa production est encore basse par rapport à la demande.