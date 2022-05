Algérie: La société civile a joué un rôle important dans la prise de conscience des Algériens

Annaba — Le président de l'Observatoire national de la société civile, Abderrahmane Hamzaoui a affirmé dimanche à Annaba, que la société civile a joué un rôle important et déterminant pour susciter une prise de conscience, l'esprit patriotique et attiser la flamme de l'émancipation chez les Algériens durant la période coloniale et à travers les étapes de la résistance et de la lutte armée.

Présidant les travaux d'une conférence sur "la société civile et la mémoire, parcours et transformations", tenue au Théâtre régional Azzedine Medjoubi et organisée par l'Organisation nationale pour la préservation de la mémoire et la transmission du message des martyrs, à l'occasion de la Journée nationale de la mémoire, M. Hamzaoui a indiqué que "la société civile a été toujours présente et active durant le processus de lutte, de préparation de la Révolution libératrice et d'édification de l'Algérie indépendante".

"La société civile dont la place a été consolidée par la création de l'Observatoire national en tant qu'organe constitutionnel et maillon important du changement et de la réforme, engagée depuis 2019, est invitée aujourd'hui à assumer son rôle dans la marche du développement et l'édification d'une Algérie forte et capable d'affronter les défis et faire échec aux tentatives de déstabilisation", a-t-il ajouté.

Il a également insisté sur "la nécessité de serrer les rangs pour préserver l'unité nationale et continuer à diffuser les valeurs citoyennes, à protéger la mémoire et accompagner les efforts de l'Etat pour la relance économique".

Pour renforcer le rôle positif de la société civile, M. Hamzaoui a annoncé le lancement d'une campagne nationale depuis Annaba pour la promotion des activités, des initiatives et des projets de jeunes dans le cadre des préparatifs de la célébration du 60ème anniversaire de l'indépendance.

Au cours de cette rencontre tenue en présence du président de l'Organisation nationale pour la préservation de la mémoire et la transmission du message des martyrs, Abdelkrim Hadri, des autorités civiles et militaires de la wilaya et du mouvement associatif, plusieurs interventions ont été présentées sur "le rôle de la société civile au sein du mouvement national et durant la Révolution de libération ainsi que son rôle pour maintenir le lien des générations avec la mémoire et les valeurs citoyennes".

Le président de l'Observatoire national de la société civile a visité au Cour de la Révolution, au centre-ville, une exposition sur les activités et créations des associations de la wilaya en rapport avec la mémoire et les acquis de l'indépendance.

Il a également visité le site historique classé en 1978 et qui renferme des forteresses bâties avant le 15ème siècle.

M. Hamzaoui a assisté, en outre, en compagnie des autorités de la wilaya à la dénomination du jardin méditerranéen d'Ain Achir du nom du moudjahid Aziz Daâmache.