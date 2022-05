Togo: Le 4 à la suite du doyen Romao et les siens

Tenez-vous bien car nous ne sommes pas au jeu Questions pour un champion de Julien Lepèrs mais bien en Play Off relégation dans le championnat Grec de première division. Et le club de l'international togolais, et actuellement plus capé des joueurs encore en activité et convoqués en sélection nationale, le milieu récupérateur Jacques Alaixys Romao, a aligné le week-end sa 4ème victoire de rang. Et ce fut face à l'Atromitos Athenes. Le club du togolais, Ionikos Le Pirée en déplacement est allé épingler son adversaire. C'est un succès de plus qui permet d'espérer du mieux pour Romao et les siens dans cette bataille pour le maintien en Super League (D1 grecque).