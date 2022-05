Cote d'Ivoire: Action sociale - Eric Taba célèbre les femmes de Cocody

Communion parfaite entre Eric Taba et de nombreuses femmes de Cocody, le samedi 7 mai 2022, au lycée classique de cette commune. Le chef du protocole du Président de la République, Alassane Ouattara, dans une ambiance festive, ce jour-là, a dansé et chanté avec les mamans venues des sous-quartiers de cette cité huppée.

La joie indicible qui se lisait sur le visage de ses porteuses de vie, s'est davantage amplifiée avec les nombreux cadeaux qu'elles ont reçus. Certaines d'entre elles sont reparties avec des cuisinières, des bouteilles de gaz (faitoux B6), des coiffeuses, des glacières, des pagnes. D'autres ont bénéficié des thermos à café, des soupières, des casseroles de cuisine, des marmites etc. Eric Taba justifiant son geste, a soutenu que son initiative, en prélude à la fête des mères, vise non seulement à mettre du baume au cœur des braves dames. Mais aussi à les célébrer pour le sacrifice qu'elles consentent chaque jour dans leur rôle de mères. " Chères mamans, parce que nous vous aimons, nous vous devons donc respect et considération. Je voudrais vous féliciter pour votre grande et belle mobilisation, ce 7 mai 2022 qui n'est certes pas le jour officiel de la fête des mères.

Mais pour nous, tous les 365 jours de l'année sont des journées de fête pour nos mamans ", a-t-il lancé en direction des femmes rassemblées sous la quinzaine de bâches dressées sur l'espace abritant la cérémonie. Celles-ci ont accueilli ces paroles par des cris de joie et des applaudissements nourris.

L'ambassadeur Eric Taba a profité de l'opportunité pour adresser ses remerciements à tous ceux ou celles qui l'appuient et soutiennent ses œuvres. " Je voudrais remercier toutes les bonnes volontés qui nous accompagnent de leurs prières, de leurs conseils avisés en vue de créer de nouveaux liens de solidarité avec les différentes composantes de notre commune ", a-t-il exprimé.

Eric Taba n'a pas manqué de rendre hommage à la Première dame, Dominique Ouattara dont l'amour et le soutien ne lui ont jamais fait défaut. Devant les femmes fortement mobilisées, il a ensuite pris l'engagement d'être plus présent à leurs côtés, pour les écouter et les accompagner durablement et utilement. " Chères mamans, nous voulons toujours bénéficier de votre amour et de votre tendresse. Dieu n'est-il pas amour ? Que Dieu bénisse les mamans de Cocody ", a-t-il invoqué le ciel. Dao Abdoulaye, un membre de sa délégation, pour sa part, a fait savoir aux femmes que Eric Taba, un fils de Cocody est là pour elles et sera toujours à leur écoute pour mieux les servir.

Bley Gohourou Nina Françoise, la présidente du comité d'organisation de cette activité, a exprimé sa reconnaissance à leur bienfaiteur pour sa présence et pour le don remis aux femmes. Pour elle, cet acte de M. Taba dénote de l'importance qu'il porte aux mamans dans une société où porter assistance à autrui n'est pas monnaie courante. " Merci beaucoup pour ce que vous faites. Vous montrez à travers ce geste que vous êtes pour le bien-être de tous, sans distinction d'origine ethnique, religieuse et politique ", a-t-elle argué.