Cote d'Ivoire: Secteur de l'Énergie - Des promoteurs de l'efficacité énergétique saluent les efforts du gouvernement

La Fédération ivoirienne des associations en efficacité énergétique, énergies renouvelables et climat (Fiacer) a organisé son premier séminaire de l'année les 5 et 6 mai 2022, à l'hôtel Le Suprême à Grand-Bassam. A la clôture de ladite rencontre qui s'est tenue en présence des membres, le président Yéo Emmanuel a salué le gouvernement pour les efforts et le travail abattu dans le secteur.

" Nous voudrions féliciter les efforts du gouvernement pour le travail abattu qui, au niveau de l'énergie, a fait des réformes par exemple des arrêtés, d'abord le code de l'électricité, de la documentation, la réglementation, autoproduction en matière d'énergie renouvelable, cet arrêté signé permet d'établir des règles, cela est un gain pour nous parce que cela nous permet d'avoir un texte règlementé ", s'est-il félicité. Selon Yéo Emmanuel, l'objectif de ce séminaire vise à élaborer le plan triennal stratégique 2022-2025.

Qui découle de la vision de contribuer à accélérer la transition énergétique au regard des enjeux du changement climatique et d'accompagner les entreprises du secteur à la création de valeur écologique en relation évidemment avec le développement durable via l'énergie pour tous et faire en sorte que l'énergie soit le plus moins cher possible. Le président de la Fiacer s'est d'ailleurs félicité de l'engouement autour de la question et a exhorté les membres à prendre une part active aux travaux du plan triennal stratégique ainsi que des perspectives en cours dont les points essentiels sont, entre autres la lutte contre le changement climatique, la réduction du gaz à effet de serre, l'écologie, la création de la valeur financière. Ce, en vue de soutenir l'économie nationale en matière d'énergie, notamment les ménages à dépenser moins, faire en sorte que les entreprises soient compétitives, vendre de l'énergie abondante moins cher, pour accompagner les projets et la mise en œuvre du plan national du développement. Il a également lancé un appel à toutes les autres associations qui ne sont pas membres de la Fiacer à s'approprier cette opportunité pour une synergie d'actions communes.