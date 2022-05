Cote d'Ivoire: Lutte contre la désertification - La COP 15 s'ouvre aujourd'hui à Abidjan

" Terres. Vie. Patrimoine : D'un monde précaire vers un avenir prospère ". Tel est le thème de la 15e session de la Conférence des Parties (Cop15) de la convention des Nations Unies sur la lutte la désertification qui s'ouvre ce lundi 9 mai 2022, au Sofitel Hôtel Ivoire (Cocody).

Plus d'une dizaine de chefs d'État et de gouvernement, de ministres et au moins 2 000 délégués de 196 pays et de l'Union européenne sont attendues à cette conférence qui prendra fin le 20 mai. Parmi les délégués de haut niveau figurent le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara ; Amina Mohamed, Secrétaire générale adjointe des Nations Unies ; Abdulla Shahid, Président de l'Assemblée générale des Nations Unies ; Ibrahim Thiaw ; Secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (Cnulcd) ; Elisabeth Mrema, Secrétaire Exécutive de la Convention sur la diversité biologique; Carlos Manuel Rodriguez, directeur général du Fonds pour l'environnement mondiale.

La conférence débutera par un sommet des chefs de l'État et un segment de haut niveau qui se tiendront les 9 et 10 mai, fait savoir un communiqué de presse des Nations Unies en date du 5 mai. Cette rencontre aura pour objectif de créer une dynamique politique et de relever les défis pour atteindre les engagements mondiaux de 2030 en matière de restauration des terres et de définir des actions concrètes qui renforcent la résilience des communautés vulnérables à la sécheresse. En effet, selon la (Cnulcd) près de 40% des terres sont déjà dégradées, entrainant des conséquences désastreuses pour le climat. la biodiversité et les moyens de subsistance.

La conférence portera une attention particulière sur la restauration d'un milliard d'hectares de terres dégradées d'ici 2030, la pérennité de l'utilisation des terres face aux impacts du changement climatique et de la lutte contre l'augmentation des risques de catastrophes tels que les sécheresses, les tempêtes de sable de poussière et d'incendie. D'où le choix du thème qui est un appel à l'action des pays pour faire en sorte que la terre, source de vie, continue de profiter aux générations présentes et futures. Au menu de ce rendez-vous d'Abidjan, l'annonce du programme l'Héritage d'Abidjan par le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, un programme qui sera axé sur la création d'emploi et la restauration des terres dégradées en Côte d'Ivoire ; le Caucus genre et égalité des sexes présidé par la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, verra le lancement d'un nouveau rapport sur les impacts différenciés de la désertification de la dégradation des terres et de la sécheresse sur les hommes et les femmes, le forum des entreprises vertes " Green Business ", mettra l'accent sur les engagements du secteur privé à prendre soin de la terre. La Cop 15 sera aussi marquée par le lancement du rapport régional sur les perspectives foncières mondiales, le lancement du Sahel Uplink Challenge qui permettra aux communautés engagées, dans la grande Muraille verte, d'utiliser la technologie afin de suivre les progrès accomplis, créer des emplois et commercialiser leurs produits.