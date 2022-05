Cote d'Ivoire: Festival Festi-Fiba - L'offensive culturelle des cantons Finan et Barala

Les fils et filles des cantons Finan et Barala situés dans le département de Koro (région du Bafing) veulent mettre en lumière leur richesse culturelle. C'est l'objectif de l'organisation du Festi-Fiba, dont la deuxième édition se déroulera le 12 juin 2022 à la place Cp1, à Yopougon. Pour annoncer la tenue de cet évènement, une cérémonie de lancement a eu lieu le 8 mai 2022, au centre d'écoute du quartier Wassakara.

Ce rendez-vous a été l'occasion pour les ressortissants de Finan et Barala de présenter un aperçu du trésor culturel qu'ils ont jalousement préservé à travers le temps. Multipliant chants et danses traditionnels, et parés de tenues qui marquent leur identité vestimentaire, les enfants de Finan et Barala ont fait la démonstration de l'intérêt culturel de cet évènement qu'ils préparent avec le plus grand soin. "L'enjeu est de promouvoir et valoriser la culture du département de Koro. Ce festival se veut aussi un canal pour le renforcement des liens entre les fils de notre département, ainsi qu'un instrument de solidarité et de cohésion sociale", a fait savoir Ousmane Bamba, le commissaire général. Pour épater les festivaliers, les fils du département de Koro entendent mettre les petits plats dans les grands.

Cela, en présentant leurs spécialités gastronomiques, vestimentaires, musicales, touristiques, ainsi que les danses traditionnelles locales. "Nous allons déporter nos symboles culturels du village jusqu'à la Place Cp1. Notamment nos instruments de musique et nos masques. Ce festival aura aussi un intérêt historique. En effet, les dépositaires de l'histoire de notre peuple effectueront le déplacement pour conter nos origines", a précisé le commissaire général. Car, l'enjeu pour ce peuple, c'est aussi d'attirer les projecteurs sur leur localité, et de stimuler le développement dans ce département. "Ce festival se veut un tremplin pour le développement et de présentation de nos réalités socioéconomiques", a insisté le commissaire général. D'où le thème retenu : "Culture, facteur de paix, de développement et de cohésion sociale"