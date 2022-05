Ile Maurice: Huile comestible - La marge de profit des opérateurs en baisse

Encore des augmentations en vue. Un opérateur local a annoncé une hausse de ses prix dès demain. Des opérateurs estiment que cette situation va davantage compliquer la situation, surtout après la hausse des prix du transport.

Un opérateur local revoit le prix de vente en gros de son huile comestible à la hausse à partir du lundi 9 mai. Une nouvelle qui affecte particulièrement les plus petits points de vente. Car le prix de vente au détail étant fixé, ce sera aux opérateurs de puiser de leur marge. "Le prix coûtant a augmenté mais le prix de revente est fixé par le gouvernement. Déjà qu'elle était minime, notre marge de profit est réduite drastiquement", nous indiquent les opérateurs. Pour mention, le revendeur paiera désormais Rs 53,00 pour un sachet d'un litre et il sera vendu au prix fixé soit à Rs 53,0, alors que l'option en bouteille d'un litre leur coûtera Rs 53,40 et sera revendu à Rs 55,00.

Uttam Sumaroo, de Masters Express, ne comprend pas ce changement de prix de la vente en gros, considérant que les coûts sont analysés par le gouvernement pour donner les subventions. Pour Nooreza Fauzee, directrice financière de DreamPrice, cette annonce est aussi décevante. Elle nous fait part de l'intention de DreamPrice : "Nous prendrons les commandes à la demande des clients. Mais nous nous tournerons aussi vers d'autres fournisseurs." Elle explique la position de l'enseigne : "Nous voulons coopérer pour fournir la population à un prix abordable mais nos coûts ont connu une hausse, alors qu'avec les prix de plusieurs produits fixés, notre marge est déjà en baisse."

L'enseigne, comme d'autres, doit aussi composer avec la majoration des prix du transport en commun, annoncée vendredi. "Il faudra débourser plus pour le transport de nos employés, ce qui est à ajouter à la récente hausse considérable du carburant, entre autres augmentations des coûts", fait valoir la directrice financière de DreamPrice.

Pour ces opérateurs, il est de plus en plus difficile de soutenir les coûts avec la marge de profit en baisse. "Nous allons acheter à plus cher et revendre au même prix. Ajoutez la commission pour le paiement par carte bancaire, on ne gagne plus rien", avance un directeur d'une grande enseigne. Il fait ressortir que chaque enseigne a sa politique. "Nous sommes là pour servir le client. De notre côté, nous n'allons pas réduire le quota. Nous ne pouvons pas laisser les rayons vides." Du côté des importateurs d'huile, la situation est stable, nous assure Pritam Dabydoyal. "Les discounts pour l'huile comestible importée sont les mêmes. Le prix reste le même", dit-il.

Par ailleurs, les opérateurs appréhendent que la tendance soit la même pour les autres produits dont le prix est fixé. Jayen Chellum, le secrétaire général de l'Association des consommateurs de l'île Maurice, fait ressortir que peu importe les augmentations sur le prix de vente en gros, il ne faut pas que cela se reflète sur le consommateur comme le gouvernement a annoncé que le prix fixé des produits essentiels sera maintenu à celui de janvier 2021.