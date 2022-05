Afrique Centrale: Coopération commercial et économique - Jean-Lucien Bussa et Luc Magloire Mbarga envisagent la facilitation d'échanges commerciaux

C'est en date du vendredi 6 mai dernier que Jean-Lucien Bussa Tongba, Ministre du Commerce extérieur de la RDC, a été reçu à Yaoundé, Capitale du Cameroun, par son homologue camerounais, Luc Magloire Mbarga, Ministre du commerce.

Une rencontre riche en échanges stratégiques et en partages d'informations et de pistes de solutions sur une série de challenges que rencontrent les deux pays dans le secteur commercial et économique.

Au menu des discussions, les deux ministres se sont longuement entretenus au sujet de multiples questions bilatérales, en vue d'étudier les différentes possibilités envisageables pour mettre en place des moyens dans le but de fluidifier le commerce et de faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays.

Outre cela, ils ont tablé sur des questions relatives aux échanges dans la Zone de Libre Echange Continentale Africaine, " ZLECAf " en sigle. Et il y a lieu de souligner que quant à l'organisation des structures de la ZLECAf, le prochain Président du Conseil des Ministres doit être issu de l'Afrique centrale.

La participation de la RDC à la 13ème édition FOTRAC a fait partie de leurs échanges. La FOTRAC est la Foire Transfrontalière de l'Afrique Centrale dont la prochaine édition se tiendra du 30 juillet au 5 août 2022, sous le haut patronage du gouvernement camerounais.

Et, ils n'ont pas manqué de tabler, en fin de compte, sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, avec ses conséquences sur les économies du monde en général, et de l'Afrique en particulier.

Une mission pour Jean-Lucien Bussa riche en agendas prometteurs pour le compte de la République Démocratique du Congo.