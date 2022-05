Egypte: La ministre du Commerce s'entretient avec une délégation de Mercedes-Benz Egypt

La ministre du Commerce et de l'industrie, Névine Gamea s'est entretenue avec une délégation de la société Mercedes-Benz Egypt, des projets entrepris actuellement et envisagés à l'avenir sur le marché égyptien et de la localisation de l'industrie automobile en Egypte.

La direction politique en Egypte accorde un vif intérêt à la stimulation des industries autobmobile et équipementière et à la réalisation des plus haut niveaux d'industrialisation et de production locales, a fait savoir Mme Gamea.

Le marché égyptien jouit de tous les facteurs qui lui permettent de devenir un centre essentiel de l'industrie automobile au Moyen-Orient et en Afrique, a-t-elle affirmé, ajoutant que le ministère tenait à encourager les investissements étrangers dans le pays à développer leurs activités sur le marché.

Le PDG de Mercedes-Benz Egypt, Gerd Bitterlich, qui préside la délégation, a indiqué que son entreprise soutenait les orientations du gouvernement égyptien vers la localisation de l'industrie automobile et qu'elle considérait l'Egypte comme un marché prometteur et central pour la fabrication des Mercedes au Proche-Orient.

L'entreprise a connu une grande croissance sur le marché égyptien, durant les années passées; elle a construit un centre logistique de la société dans la zone économique du Canal de Suez, sur une superficie de 20 mille mètres, et accru le nombre de ses distributeurs à 5 pour la vente et le service après-vente dans toute la république, a-t-il dit.