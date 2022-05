Soudan: Al-Burhan reçoit un contact téléphonique d'Assistant du Secrétaire d'État Américain

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Abdel Fattah Al-Burhan, a reçu Lundi une conversation téléphonique de l'Assistant du Secrétaire d'Etat Américain aux Affaires Africaines, Mme Molly Phee, dans laquelle elle a confirmé le soutien de l'Administration Américaine au processus de transition au Soudan.

Le Président du CST a promis son engagement à compléter la phase de transition à celle de transition démocratique, et a renouvelé son engagement à soutenir les efforts du mécanisme tripartite ainsi que d'autres efforts déployés par les Soudanais pour parvenir à un consensus national.

Al-Burhan a exprimé ses remerciements pour l'aide du Secrétaire d'État Américain et l'intérêt des États-Unis pour la question soudanaise.

Pour sa part, la représentante des États-Unis a affirmé le soutien des États-Unis au processus de dialogue et de réconciliation entre les forces politiques et les partis Soudanais, qui est parrainé par le mécanisme tripartite, notant la disposition de Washington à faciliter tous les obstacles et de créer l'atmosphère pour le lancement du dialogue de manière transparente, exprimant ses remerciements au Président du Conseil de Souveraineté pour sa réponse à la libération des détenus.

La conversation a porté sur les relations bilatérales entre les États-Unis d'Amérique et le Soudan et sur les moyens de les développer dans tous les domaines, alors que la représentante Américaine a affirmé l'engagement de son pays à soutenir le Soudan pour parvenir à un consensus et compléter le processus de transition.