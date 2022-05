Cote d'Ivoire: Direction générale de la diaspora - Dr Gaoussou Karamako félicite des Ivoiriennes de France

L'Union interfédérale des associations féminines et des femmes ivoiriennes de France (Uiafif) sont dans la dynamique de réorganiser leur retour au pays. Pour ce faire, elles ont initié un programme immobilier comprenant 300 logements dans la commune de Bingerville. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec la ville française de Taverny, dont la première magistrate, Florence Portelli, était en Côte d'Ivoire en avril 2021, et dans la commune de Bingerville. Cette Convention devrait aboutir au jumelage de ces deux localités.

Une action saluée par le Directeur général (Dg) de la Diaspora, Dr Gaoussou Karamoko, le vendredi 6 mai à Bingerville lors d'une cérémonie de remise de matériel sanitaire de l'Uiafif, à la mairie de ladite commune, réceptionné par le premier adjoint au maire, Jean-Claude Toka. L'occasion a été donnée de visiter le site en construction. Ce qui a permis au Dg de la diaspora au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, Dr Gaoussou Karamako, de féliciter cette union et sa présidente, Carole Sanni. " Nous sommes heureux de voir que le message du Président de la République est entendu par la diaspora. Je vous donne l'assurance que l'État sera à vos côtés. C'est un sentiment de joie énorme, d'enthousiasme qui m'anime. Nous sommes en mission auprès de la ministre d'État Kandia Camara.

Quand on voit des dames s'investir, travailler pour le pays, on ne peut que les accompagner. Nous souhaitons qu'elles soient un témoignage, un exemple à copier. C'est une diaspora qui est en train de renaître. C'est toutes les diasporas qui sont concernées. Quand on voit que l'appel du Président de la République est entendu, on est enthousiaste et satisfait ", s'est-il exprimé. La présidente de l'Uiafif, Carole Sanni, a expliqué que son association qui compte 1 000 membres actifs mais 1 500 membres potentiels a été créée en 2017 par le défunt ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Charles Gomis. " Nous voulons aider les jeunes de Bingerville. Le maire peut compter sur nous. Nous serons là à chaque fois qu'il aura besoin de nous ", a-t-elle promis au foyer des jeunes de Bingerville lors de la remise du matériel de santé. S'agissant du projet immobilier, elle a fait savoir que son organisation vise à valoriser la femme à travers le foncier. " C'est un projet pour que les femmes puissent organiser leur retour au pays. Nous avons entendu l'appel du Président de la République et nous considérons que c'est une opportunité à saisir ", a-t-elle insisté.

Non sans exhorter les autres ivoiriens de la diaspora à croire en l'Uiafif et en ce projet qui existe bel et bien. " Nous lançons un appel aussi à l'État afin qu'il nous aide à la réalisation du projet. Le projet devait finir depuis 2020 mais on a traîné faute d'accompagnement administratif. Que l'État nous aide. Nous voulons rentrer pour contribuer au développement de notre pays ", a-t-elle plaidé entourée des membres de son bureau. La pose de la première pierre dudit projet immobilier a été faite le 3 avril 2021. Et déjà, une cinquantaine de maisons sont en train d'être construites.