Sénégal: Législatives - Les candidats invités à présenter des programmes conformes aux attentes des citoyens

Dakar — Le fondateur du think thank Africajom center, Alioune Tine invite les partis et coalition en lice pour les législatives du 31 juillet à présenter des programmes et offres politiques en conformité avec les attentes des citoyens.

"Ce qu'on attend de ces élections, c'est que les différentes coalitions nous présentent des programmes et offres politiques en conformité avec les attentes des citoyens dans tous les domaines", a-t-il dit. Dans un entretien au journal Vox Populi, paru lundi, Tine a souligné que sur le plan économique et social, avec les immenses ressources minérales et surtout du gaz et du pétrole, le Sénégal doit mettre en place "un système de contrôle et d'une redistribution équitable".

Ces ressources permettront, selon lui, "de réduire, voire d'éradiquer les factures et les inégalités sociales qui menacent la démocratie et la sécurité publiques". "Donc nous attendons des candidats et des coalitions de partis qu'ils déclinent des programmes, esquissent des idéologies, énoncent des valeurs et des principes par rapport à la République, à la démocratie, à la sécurité et à la morale publique", a fait savoir Alioune Tine. L'ancien leader de la Rencontre africaine des droits de l'homme (RADDHO) a également déploré le fait que l'Assemblée nationale soit "une chambre d'enregistrement et que les députés se considèrent comme des élus du président de la République et non comme des députés du peuple".

Il estime que "le premier enjeu de ces élections législatives, c'est de voir comment renforcer les capacités des parlementaires pour qu'ils jouent pleinement leur rôle conformément au pouvoir que la Constitution du Sénégal confère à l'Assemblée nationale à travers l'article 59". Les élections législatives sont prévues le 31 juillet. Le dépôt des candidatures a été clôturé dimanche à minuit. Au total, 15 coalitions ont présenté leurs listes à la Direction générale des élections. La législature actuelle élue en 2017 est largement dominée par la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY).