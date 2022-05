Sénégal: Championnat de lutte simple - Dakar remporte le drapeau du chef de l'Etat

(APS) - L'équipe de la région de Dakar a remporté le trophée de la compétition interrégionale du Championnat national de lutte simple, dont la mise est fournie par le chef de l'Etat, a constaté l'APS, dimanche, à Diourbel (centre).

Les lutteurs de Dakar ont battu ceux de Fatick par 4 victoires à 1. L'équipe dakaroise était constituée par Mbaye Diop, Moussa Diop, alias Serigne Ndiaye 2, Babou Kaling, Gora Niang et Mamadou Pouye, celle de Fatick comprenant Ismaïla Diop, Mouhamed Ndiaye, dit "Bandit 40 ans", Mamadou Lamine Sané, alias Doudou Sané, Cheikh Sadibou Sarr et Famara Sarr. Les compétiteurs étaient répartis dans cinq catégories : 66 kilos, 76 kilos, 86 kilos, 100 kilos et plus de 100 kilos. En finale de la compétition interrégionale, la région de Fatick n'a été déclarée victorieuse de celle de Dakar que dans la catégorie des plus de 100 kilos, à cause de l'abandon du lutteur dakarois Serigne Ndiaye 2, blessé.

La récompense des champions est de 10 millions de francs CFA, tandis que l'équipe fatickoise empoche 5 millions, et celle Diourbel, qui a pris la troisième place, 2 millions. Dans la compétition individuelle, Adama Thior (Kaolack) a battu Cheikh Sadibou Sarr (Fatick), chez les 66 kilos. Dans la catégorie des 76 kilos, Ngor Niakh (Kaolack) a dominé Ismaïla Diop (Fatick). Mouhamed Ndiaye (Fatick) l'emporte sur Modou Guèye (Matam), chez les 86 kilos. Lamine Diop, dit Radiakhé (Kaolack), a triomphé d'Ibrahima Sarr (Tambacounda), chez les 100 kilos. Dans la catégorie des plus de 100 kilos, Serigne Ndiaye 2 (Dakar) a battu Doudou Sané (Fatick).

Dans les combats individuels, chaque vainqueur remporte 500.000 francs CFA, le vaincu a 350.000, et le troisième obtient 150.000. Serigne Ndiaye 2 est également le champion de l'open. En finale de cette partie du tournoi à laquelle prennent part tous les lutteurs, quelle que soit leur catégorie, il a dominé Ngagne Sène. La mise de 5 millions que remporte Serigne Ndiaye 2, comme toutes les récompenses de cette compétition, est fournie par le président de la République. Le champion de l'open (Serigne Ndiaye 2) reçoit 2,5 millions, le vice-champion (Ngagne Sène) 1,5 million, et le troisième (Doudou Sané) 1 million. L'édition 2023 du Championnat national de lutte simple se tiendra dans la région de Saint-Louis (nord), selon le ministère des Sports.