Sénégal: Décès d'un bébé à Kaolack - L'hôpital donne sa version

Un bébé a été conduit à la morgue de l'hôpital régional de Kaolack, alors qu'il était vivant. Le Procureur de Kaolack s'est autosaisi du dossier.

L'hôpital a donné sa version des faits. " Le bébé a eu des arrêts cardiorespiratoires durant son hospitalisation. Elle est née avec cette pathologie. Elle l'avait fait à deux reprises. La 2e fois, c'était cinq jours après son hospitalisation. Ce jour, le pédiatre l'avait remarqué et avait suggéré au médecin qu'elle soit oxygénée. C'est entre temps que le médecin est allé au chevet d'autres patients. Par la suite, les agents de la morgue l'ont appelé pour lui dire que l'on a amené une bébé en vie. Lorsque l'on a effectué l'enquête, on s'est rendu compte qu'il y avait une équipe de garde composée d'une sage-femme et d'une aide infirmière.

Toutes les deux sont sous la responsabilité du médecin. C'est l'aide infirmière qui a vu que le bébé ne respirait plus et que son cœur ne battait plus. C'est sur ces entrefaites qu'elle a cru que le nourrisson était mort alors que c'était sa pathologie qui est ainsi faite. L'arrêt cardiorespiratoire lui ai arrivé à deux reprises. Sur ce 3e coup, l'aide infirmière qui a cru à sa mort, l'avait enveloppé, produit son certificat de décès et envoyé à la morgue ", a expliqué le président de la Commission médicale de l'hôpital Elhadj Ibrahima Niasse, Kalidou Ly.