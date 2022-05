Niger: La Croix-Rouge appelle à une action urgente alors que des millions de personnes sont confrontées à la pire crise alimentaire en dix ans

communiqué de presse

Niamey, le 6 mai 2022 -- Plus de 4,4 millions de personnes, soit 18 % de la population du Niger, sont confrontées à la faim alors que le pays est frappé par la pire crise alimentaire et nutritionnelle depuis plus de dix ans. Lors d'une conférence de donateurs qui s'est tenue aujourd'hui à Niamey, la Croix-Rouge a prévenu que la situation risquait de se détériorer rapidement et que des fonds supplémentaires étaient nécessaires pour répondre à cette crise en évolution.

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge répond à cette urgence et vise à fournir de l'assistance à 606 940 personnes à travers le Niger, en particulier dans les zones affectées par le conflit où les gens sont les plus vulnérables. Le mouvement prévient toutefois que ceci n'est pas suffisant.

La Croix-Rouge Nigérienne, la Fédération Internationale des Sociétés Nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ont lancé un appel aux donateurs pour contribuer à financer d'urgence leur plan commun de réponse à la crise, qui s'élève à 10 millions de francs suisses (soit un peu plus de 6 milliards de CFA).

" La production céréalière a chuté d'environ 39 % par rapport à l'année précédente. Les stocks alimentaires familiaux sont en train de s'épuiser dans certaines zones et les capacités d'adaptation des familles sont proches du point de rupture. " a déclaré Ali Bandiaré, Président la Croix-Rouge nigérienne.

" Face à l'installation et à la répétition de ce type de crise climatique, cumulés aux situations de conflit, de nouvelles approches innovantes entre différents acteurs, humanitaires, développement, publics et privés, seront déterminantes pour trouver des solutions adaptées et durables face à ce genre de défis dans les années à venir " déclare François Moreillon, chef de délégation du CICR au Niger.

" La crise en Europe ne doit pas occulter cette crise alimentaire qui sévit actuellement au Niger et dans la région du Sahel. Des milliers de familles souffrent et une action urgente est nécessaire pour éviter que la situation ne se détériore davantage. Personne ne doit être laissée pour compte " a déclaré Thierry Balloy, Chef de la Délégation de l'IFRC au Niger.

Les fonds recueillis seront utilisés pour fournir une assistance vitale aux personnes les plus vulnérables à travers notamment la distribution alimentaire, les transferts monétaires en espèces, la mise en place et le fonctionnement de centres de nutrition communautaire pour le dépistage et la prise en charge des enfants malnutris. Un soutien sera également apporté aux agriculteurs et pasteurs pour la sauvegarde et la réhabilitation de leurs moyens de subsistance.