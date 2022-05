Burkina Faso: Crise sécuritaire - " Si rien n'est fait, Pensa va tomber et tout le monde se retrouvera à Kaya ou à Ouagadougou ", préviennent des ressortissants du Centre-nord

Des ressortissants du Centre-nord tirent sur la sonnette d'alarme pour alerter sur la menace sécuritaire sur plusieurs communes de la région en proie aux incursions terroristes.

La commune de Foubé est aujourd'hui sous le contrôle des groupes armés, ce qui oblige les populations à migrer vers Pensa, autre commune qui subit de plus en plus la pression des groupes armés terroristes, informent-ils sur " la situation très critique " dans le centre-nord. " Pensa a accueilli ces dernières semaines plus de 20 000 âmes en détresse. Ces déplacés pour la plupart s'abritent sous des arbres, ils n'ont rien à manger. Nous interpellons le gouvernement sur leur situation parce que la saison pluvieuse avance à grands pas. Elles ont besoin de vivres et de tentes, mais aussi de soin ", alerte Moumini Sawadogo, porte-parole de la coalition des ressortissants de Foubé, Pensa, Bourouma et Barsalogho. " Si rien n'est fait, Pensa qui était la destination de ces déplacés va tomber, et tout le monde se retrouvera à Kaya ou à Ouagadougou. Si des actions diligentes ne sont pas mises en œuvre dans le domaine de la sécurité, Pensa, Bourouma, Barsalogho vont tous tomber sous le joug des groupes armés ", prévient-il.