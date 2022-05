Algérie: Mine de Ghar Djebilet - Arkab reçoit le Directeur général de l'entreprise CCECC

Alger — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a reçu, dimanche à Alger, une délégation de l'entreprise "China Civil Engineering Construction Corporation Ltd" (CCECC), conduite par son Directeur général, Zhong Benfeng, avec lequel il a évoqué la participation de cette entreprise, spécialisée dans le bâtiment, la construction ferroviaire et les travaux publics, au projet d'exploitation du gisement de fer de Ghar Djebillet.

Les deux parties ont passé en revue les relations bilatérales "excellentes" entre la Chine et l'Algérie ainsi que la coopération "fructueuse" entre les entreprises des deux pays, notamment dans le domaine de l'énergie et des mines.

M. Arkab a présenté le projet structurant d'exploitation du gisement de fer de Ghar Djebillet qui s'inscrit dans le cadre des engagements du président de la République concernant la mobilisation et l'exploitation des capacités minières du pays.

Le ministre a fait part de la réalisation de plusieurs structures et infrastructures de production de sidérurgie et des structures de stockage du minerai brut collecté au niveau des sites d'exploitation, en vue de les charger et exporter par des camionnettes électriques et des trains spéciaux.

Il a souligné, dans ce cadre, la détermination de l'Algérie à mettre en place des lignes ferroviaires liant la wilaya de Tindouf à Béchar pour transporter le fer brut et ses produits.

Dans ce sillage, il a été proposé de former une équipe composée de cadres du ministère de l'Energie et des Mines, du ministère des Transports ainsi que de l'entreprise chinoise en vue de mettre en place une feuille de route pour la concrétisation de ce projet.

Pour sa part, le DG de l'CCECC a exprimé la volonté de l'entreprise de contribuer à ce projet "important" en vue de réaliser davantage de rapprochement et de coopération dans ce domaine au service des intérêts communs et pour offrir l'expérience nécessaire et la formation, a conclu le communiqué.