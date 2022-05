Algérie: La Radio algérienne remet des enregistrements sur la Guerre de libération au ministère des Moudjahidine

Alger — La Radio algérienne a remis, dimanche, un "don symbolique" sous forme d'enregistrements "originaux, rares et de valeur historique" sur la Guerre de libération nationale au ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit, à l'occasion de la Journée nationale de la Mémoire, en commémoration des massacres du 8 mai 1945.

Le Directeur général de la Radio algérienne, Mohamed Baghali a remis ces enregistrements au ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga lors d'une cérémonie organisée au Centre culturel Aïssa Messaoudi, à laquelle ont pris part le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, le Secrétaire général du Haut Commissariat à l'Amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad ainsi que des responsables de médias publics.

Ces enregistrements "permettront aux chercheurs et historiens d'accéder à une matière d'une valeur scientifique et historique", a-t-il dit, mettant en avant les efforts fournis par la radio pour rassembler, classifier, archiver et cataloguer ces enregistrements.

La Radio algérienne a réalisé "pas moins de 687 CD contenant 928 heures 43 minutes et 19 secondes de témoignages sur la glorieuse Révolution collectés de toutes les régions d'Algérie", a fait savoir le responsable.

D'autre part, M. Baghali a rappelé le lancement d'un Concours national de la chanson patriotique pour les jeunes sous le parrainage du Président de la République.

Sous le slogan "La jeunesse algérienne chante pour l'Algérie", ce concours est encadré par la Radio algérienne en collaboration avec ses partenaires des secteurs de la Jeunesse et des sports, de la Culture, des Moudjahidine, du HCA et de l'Agence nationale d'édition et de publicité (ANEP), a-t-il indiqué, précisant que la date limite de participation est fixée au 31 mai.

Le 77e anniversaire des massacres du 8 mai 1945 est une "date symbolique consacrée par le président de la République Journée nationale de la mémoire, où nous nous remémorons ces horribles massacres contre des Algériens sans défense", a souligné le ministre des Moudjahidine.

Saluant l'initiative de la Radio, il a précisé qu'"elle vient concrétiser les orientations du président de la République à toutes les institutions spécialisées concernées et activant dans le champ historique, à leur tête le ministère des Moudjahidine".

Le ministre a appelé, dans ce cadre, à "diversifier les canaux de préservation de la mémoire nationale, notamment les œuvres audiovisuelles", estimant que les enregistrements radiophoniques remis aujourd'hui "s'ajouteront au fonds dont dispose le ministère qui compte 29.000 heures d'enregistrements, soit 36.000 témoignages vivants".

Le ministère doit procéder à l'enregistrement des témoignages des moudjahidine compte tenu de leur âge avancé et de leur état de santé, a affirmé le ministre.

Pour sa part, le ministre de la Communication a salué l'initiative, soulignant qu'aucun autre pays au monde n'a vécu des massacres comme ceux endurés par le peuple algérien le 8 mai 1945. "Grâce aux sacrifices des chouhada et des moudjahidine, nous pouvons aujourd'hui apprécier les réalisations de l'Algérie nouvelle", a-t-il dit.

A cette occasion, des témoignages vivants, des émissions d'entretiens, des enquêtes et des documentaires historiques ont été diffusés et les réalisations de l'Algérie dans ce dossier sensible ont été présentées sur les chaînes de radio thématiques, régionales et nationales.