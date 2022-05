Afrique du Nord: Attentat en Egypte - Condamnation arabe, appel à lutter contre le terrorisme

Alger — De nombreux pays et organisations régionales ont condamné l'attentat terroriste commis, samedi, à l'Ouest du Sinaï en Egypte, appelant à davantage d'efforts au niveau international afin de vaincre le terrorisme qui menace la paix et la sécurité internationales.

L'armée égyptienne a annoncé, samedi, la mort de onze militaires lors d'une attaque "terroriste" à proximité du canal de Suez dans le Sinaï, péninsule du Nord-est du pays.

Commentant l'attaque, le président égyptien Abdel-Fattah al-Sissi a affirmé que "les actes terroristes perfides n'auront pas raison de la détermination et de la volonté du peuple de ce pays et de ses forces armées à éliminer les racines du terrorisme".

Par le biais du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, l'Algérie a condamné "dans les termes les plus forts" l'attaque terroriste, et exprimé son "entière solidarité avec le gouvernement et le peuple d'Egypte, pays frère". L'Algérie a également exprimé son "soutien aux efforts des autorités égyptiennes dans la lutte contre le terrorisme".

L'Algérie a renouvelé, en outre, "son appel au renforcement des mécanismes de lutte contre le terrorisme aux niveaux régional et international afin de parvenir à une réponse commune et efficace contre ce fléau qui menace la paix et la sécurité internationales et entrave les efforts de développement économique".

Pour sa part, la Jordanie a condamné "une lâche attaque terroriste", soulignant la solidarité du royaume et son soutien "absolu" aux frères en Egypte et son appui à leurs efforts pour faire face à la menace du terrorisme et de l'extrémisme.

Le Qatar a également exprimé sa "ferme" condamnation de l'attentat, et a renouvelé sa "position inébranlable de rejet de la violence et du terrorisme, quels qu'en soient les motifs et les raisons".

En réaction à ce "crime odieux", le président de l'Etat de Palestine, Mahmoud Abbas, a fait part de "la solidarité et du soutien de la Palestine, de son peuple et de ses dirigeants aux côtés de l'Egypte".

A son tour, le gouvernement libyen a affirmé "le plein soutien du peuple libyen à l'Egypte face à tout ce qui menace sa sécurité et sa stabilité, et le soutien de la Libye à l'Egypte dans ses efforts pour faire face aux actes terroristes ".

L'Irak a exprimé son " rejet du terrorisme sous toutes ses formes et son soutien à tous les bons efforts visant à éliminer l'extrémisme et la violence".

La Somalie, par la voix de son ambassadeur au Caire, et représentant permanent auprès de la Ligue des Etats arabes, a condamné "l'ignoble attentat terroriste", soulignant la solidarité de son pays avec l'Egypte dans la guerre qu'elle mène contre le terrorisme".

Une condamnation unanime

De leur côté, de nombreuses instances et organisations arabes ont unanimement condamné l'acte terroriste, dont le bilan est l'un des plus élevés depuis des années dans le pays.

Le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a exprimé "le ferme soutien de l'organisation aux efforts continus déployés par les autorités égyptiennes pour combattre le terrorisme et éradiquer ses racines afin de préserver sa sécurité et sa stabilité, rappelant la nécessité de "conjuguer les efforts internationaux pour combattre ce dangereux fléau à différents niveaux ".

Le président du Parlement arabe, Adel Bin Abderahman Al-Asumi, a également condamné "la lâche attaque terroriste" et a affirmé "l'entière solidarité du Parlement arabe avec l'Egypte ".

Pour sa part, le premier vice-président du Parlement arabe et président de la Commission contre le terrorisme et l'extrémisme, Alaa Abed, a souligné que "le terrorisme ne découragera pas l'Etat égyptien à poursuivre le processus de développement au Sinaï".

A son tour, le Secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) a exprimé sa "pleine solidarité (...) avec l'Egypte et son soutien au gouvernement égyptien dans toutes les mesures qu'il prend pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme et pour faire face à tout ce qui menace la sécurité de l'Egypte et sa stabilité".

La même position a été exprimée par l'Organisation arabe des droits de l'homme qui condamne un "crime ciblant l'une des réalisations, les plus importantes, en matière de développement en Egypte".

A son tour, le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG), Nayef Falah Al-Hajraf, a condamné un "lâche attentat terroriste" et a affirmé "la solidarité des Etats du CCG avec l'Egypte et leur volonté de se tenir à ses côtés pour affronter la violence, l'extrémisme et le terrorisme".