Afrique: Tournoi qualificatif CAN U20 - Le Mena rate son entrée en compétition, les Eléphanteaux propulsés

En match d'ouverture du tournoi qualificatif CAN U20 à Niamey, les Eléphanteaux Juniors se sont montrés supérieurs face au Mena grâce à l'unique réalisation de Seydou Traoré (1-0, 52e).

Les Ivoiriens sont ainsi propulsés dans la compétition avec trois points qui leur donne une bonne avance permettant d'entretenir l'espoir de la qualification pour le second tour.

Alors que les Nigériens sont venus confiants. L'espoir de rassurer le public et se projeter dans ce tournoi s'est brisé. Et non pas parce qu'ils ont manqué de volonté. Les deux équipes ont d'ailleurs montré des capacités même si ces intentions n'ont pas été récompensées durant la première mi-temps.

A la 23e, le Mena a visité le camp ivoirien. La réplique intervient à la 32e minute. Les Ivoiriens ont créé la grosse frayeur dans le public acquis à la cause du Mena. Mais le deuxième Arbitre assistant, Agatha Iyorihe, voit un hors-jeu sur la position de Seydou Traoré, l'attaquant ivoirien.

Les Eléphanteaux sont même revenus à la charge a la 37e. Sur un corner, Ibrahim Cissé, le défenseur ivoirien, monté aux avant-postes, volait plus haut et tête au-dessus.

On s'acheminait vers la pause quand intervient une bourde du gardien de but ivoirien, Issa Fofana. Seul à la captation, il a relâché le ballon. Mais l'attaquant nigérien, Moussa Harouna, plus proche, ne profite pas de la situation (44e).

De retour des vestiaires, les Eléphanteaux sont vraiment en place. Un système qui ne laissait aucune place au Mena de dérouler. A la 47è, Adamou Djadje, l'attaquant nigérien, est maladroit sur une offensive suite à une perte de balle par les Ivoiriens dans l'antre jeu.

Cinq minutes plus tard, les Eléphanteaux haussent le niveau. Ils lancent une offensive qu'ils réussissent à concrétiser. Seydou Traoré, l'attaquant du Racing Club d'Abidjan, reprend de la tête un service de Abdoulaye Djire pour battre le portier nigérien (1-0, 52è).

La Côte d'ivoire doublait même la mise si le premier Arbitre assistant, Koudogbo Augustin n'avait pas signalé un hors-jeu de Abdoul Kader.

Le Mena pousse, se fait dangereux, mais ne trouve pas de brèche devant le mur défensif ivoirien.

Dans la bagarre défensive, Bangaly Fofana fait une faute en pleine surface de réparation sanctionnée par un penalty. Le proposé au tir de réparation, Moussa Harouna, est maladroit. Il ne trouve pas le cadre.

La pression reste sur les Ivoiriens, même qu'ils soient aux bons endroits pour neutraliser leurs adversaires jusqu'au coup de sifflet final du Directeur de jeu béninois, Issa Mouhamed.

Le Mena perd ainsi sa bataille inaugurale devant son public. Avec trois points, les Eléphanteaux prennent une bonne avance en attendant la deuxième journée devant le Togo battu par le Bénin (0-1).

Par ailleurs, l'honneur est revenu au capitaine des Eléphanteaux pour le titre du meilleur joueur du match.

Arafat Doumbia a reçu son trophée des mains du président de la zone B de l'Union des Fédérations Ouest Africaines de football, M. Kurt Okraku.

Dans le derby des voisins c'est le Bénin qui a été plus convaincant grâce à une réalisation de Farid Edou (1-0, 60è). Les Togolais perdent le match en plus d'un joueur sorti sur carton rouge direct, Ouzeroudine Kperedja. Quand le trophée de l'homme du match s'offre au camp béninois. Notamment à Zoulkaneri Seibou qui a reçu son bien des mains du Président de la Fédération Nigérienne de Football, le Colonel Major Djibrila Hamidou.