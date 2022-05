Angola: La conférence Mining Indaba débute avec neuf entreprises angolaises

Cape Town — La conférence Mining Indaba, le plus grand événement africain 0d'investissements dans le secteur minier, a commencé, à Cape Town, en Afrique du Sud, avec une représentation angolaise de neuf sociétés du sous-secteur des diamants.

Le pays est représenté par les entreprises publiques ENDIAMA et SODIAM, les Sociétés Minières de Catoca, Cuango, Chitotolo, Uari, Yetwene et Furi, ainsi que Kapu Gems, qui participent à l'événement en cours du 9 au 12 mai.

Dans un événement comptant sur plus de six mille délégués venus du monde entier, l'Angola expose ce lundi, journée qui lui est réservée, les potentialités de son Laboratoire de Diamants, le Centre de Formation Technico-professionnelle et d'autres investissements que l'Endiama a appliqué ces dernières années.

Le laboratoire de Diamants installé dans un bâtiment de deux étages, construit dans la province de Lunda Sul, vise à préparer, analyser et caractériser les échantillons de matériel kimberlitique et alluvionnaire d'appui à la prospection et recherche de diamants.

Au cours de la conférence, le pays espère identifier et établir des partenariats dans le domaine de la fourniture de services et attirer des investissements pour les projets miniers Chitonga (Huambo) et Mucuamba (Lunda-Sul).

L'administratrice de l'Endiama E.P pour le secteur de Géologie et Développement Minier, Ana Feijó, a déclaré, à propos, de cet événement, que l'Angola montrera un nouvel environnement juridique et d'affaires dans le pays et cherchera à attirer des investissements pour le secteur des ressources minérales solides.

Elle a souligné que l'Angola présentera un panel sur le thème "Angola : la destination de choix pour l'investissement minier, les opportunités d'affaires et les potentialités géologiques du pays".

La délégation angolaise au plus grand événement africain d'investissements dans le secteur minier est conduite par le ministre des Ressources Minérales, du pétrole et du gaz, Diamantino de Azevedo.

Mining Indaba est une conférence internationale des mines, qui a lieu chaque année en Afrique du Sud (il y a eu une interruption en 2020 et 2021 en raison de COVID-19), en vue d'attirer des investissements dans le secteur minier des pays du continent africain.

Lors de la dernière édition (2019), la rencontre a réuni environ six mille délégués provenant de tous les coins du monde.

Pour cet événement, l'Angola a adopté la devise "Le potentiel du diamant angolais", un modèle de participation conjointe qui intègre les entreprises publiques ENDIAMA et SODIAM, les Sociétés Minières de Catoca, Cuango, Chitotolo, Uari, Yetwene et Furi, ainsi que Kapu Gems, tournées vers la taille de diamants.

La conférence comptera sur la présence des Présidents des Républiques de l'Afrique du Sud, du Botswana, de la Zambie et du Zimbabwe, respectivement Cyril Ramaphosa, Mokgweetsi Masisi, Hakainde Hichilema et Emmerson Mnangagwa.