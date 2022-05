Angola: João Lourenço se réunit avec son homologue santoméen

Luanda — Les Présidents d'Angola et de Sao Tome et Principe, respectivement, João Lourenço et Carlos Manuel Vila Nova, se réunissent au Palais présidentiel, à Luanda, pour l'approche des thèmes de l'intérêt mutuel.

À son arrivée au Palais de Cidade Alta, Carlos Vila Nova, qui est en Angola depuis dimanche (8), pour une visite de travail de 48 heures, a reçu des salutations de l'homme d'État angolais.

Après la réunion privée, les deux Chefs d'État feront des déclarations à la presse, à l'extérieur du jardin du Palais présidentiel.

L'Angola et Sao Tome et Pricipe ont formalisé la coopération en février 1978 par l'accord général d'amitié et de coopération et la Commission mixte bilatérale créée en janvier 1980.

En 1995, ils ont établi un accord de protection des investissements réciproque, en vue de créer des conditions favorables pour stimuler les initiatives privées et intensifier la coopération économique entre les deux États.

Membres de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) et de la Commission du Golfe de Guinée (CGG), l'Angola et de São Tomé et Principe maintiennent d'excellentes relations politiques, diplomatiques, de coopération et d'amitié.