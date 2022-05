Angola: L'Exécutif pour l'extension de Kwenda à Bié

Cuito (Angola) — Le Gouvernement angolais a l'intention d'étendre, dès que possible, le projet Kwenda dans la province de Bié, visant à couvrir un plus grand nombre de familles vulnérables, luttant ainsi contre la faim et la pauvreté au sein des communautés.

C'est ce qu'a informé ce lundi, dans la ville de Cuito, le gouverneur de Bié, Pereira Alfredo, dans l'acte d'ouverture de la I réunion extraordinaire du Gouvernorat, avec les administrateurs municipaux, au cours de laquelle il a été évalué, entre autres projets, l'impact de Kwenda, APROSOC, MOSAP II et autres.

Avec la matérialisation réussie de Kwenda à Andulo, l'Exécutif a décidé de l'étendre à trois autres communes, notamment Cuemba, Nhârea et Camacupa, avec l'intention de l'étendre à d'autres points de cette région centre/sud du pays.

Kwenda couvre 51 183 familles vulnérables à Andulo dans 433 villages des communes de Cassumbi, Chivaúlo, Calussinga et le siège de la municipalité d'Andulo, bénéficiant à 42 981 ménages.

Chaque famille reçoit 25 500 kwanzas par trimestre, par le biais de transferts monétaires sociaux.

Le programme du volet inclusion productive du programme de renforcement de la protection sociale se déroule également au sein de Kwenda, qui couvre également 4 320 familles depuis le mois d'août de l'année dernière à Andulo.

L'inclusion productive est l'une des quatre composantes de Kwenda (Transferts Sociaux Monétaires, Inclusion Productive, Municipalisation de l'Action Sociale et le Renforcement du Registre Social Unique), qui vise à soutenir les initiatives économiques des familles dans différents métiers.

L'aide s'insère principalement dans l'agriculture et l'élevage, la pêche, l'artisanat, le tourisme rural, environnemental et culturel, la transformation des produits agricoles et d'élevage, les fonds et fonds communautaires et les énergies renouvelables.

L'inclusion productive permet également de rassembler les citoyens vulnérables sur une plate-forme où l'État peut fonder la conception et la mise en œuvre des politiques publiques.

Dans cette deuxième phase, qui couvre Cuemba, Camacupa et Nhârea, le programme a déjà enregistré plus de 63 000 nouvelles familles, et en juin le paiement aux familles de Nhârea commence.

Kwenda prévoit d'aider un million 600 familles dans tout le pays, ayant déjà couvert des familles dans les provinces de Bié, Zaire, Huíla, Cunene, Malanje, Cuando Cubango, Cuanza Norte et Bengo.

Il est évalué à 420 millions de dollars, financés par la Banque mondiale à hauteur de 320 millions de dollars.

Les 100 autres millions proviennent du Trésor national.

En avril dernier, dans le cadre du programme Valor Criança, l'APROSOC a permis le paiement, par le biais de transferts monétaires sociaux, de 6 342 familles dans 55 villages des municipalités de Catabola et Chinguar. L'objectif est d'atteindre plus de 12 000 enfants.

Les familles bénéficiaires de Valor Criança ont été encouragées à investir l'argent dans le bien-être de l'enfant, notamment dans son alimentation équilibrée, sa santé, sa protection, notamment dans l'accès à l'enregistrement des naissances, augmentant ainsi les possibilités de son développement intégral.

Avec le projet APROSOC, la province de Bié, en plus de Valor Criança, met également en œuvre le Programme de Municipalisation de l'Action Sociale, à travers les Centres Intégrés d'Action Sociale (CASI).

L'objectif est de renforcer les ONG locales pour le développement de projets dans les communautés, comme c'est le cas des projets Todos Unidos pela Primeira Infância (TUPPI), le projet de production de savon et d'autres qui augmentent la génération de revenus des familles.

Il est financé par l'Union Européenne et mis en œuvre par le Ministère de l'Action Sociale, de la Famille et de la Promotion de la Femme (MASFAMU), avec l'appui technique de l'UNICEF et du Consortium d'Entreprises Louis Berger.