Madagascar: Mahajanga - Cinq individus arrêtés pour association de malfaiteurs

La police nationale à Mahajanga a arrêté cinq individus dont quatre hommes et une femme en possession illégale d'arme à feu et prise de stupéfiant.

À la suite d'une dénonciation citoyenne concernant la présence possible d'une arme à feu, l'UIR de la police de Mahajanga s'est rendu sur les lieux indiqués. Ces individus appartiennent à une association de malfaiteurs dans la ville de Mahajanga. L'arrestation a eu lieu ce vendredi. Après la perquisition de leur domicile, la police a découvert un pistolet automatique sans permis de port d'armes, 8,42 grammes de l'héroïne, 2 sachets d'ecstasy et 2 sachets de chanvre indien.

L'arme à feu a été saisie et sera expertisée. Les policiers ont aussi mis la main sur du matériel servant à la consommation de l'héroïne. Ces individus ont été conduits au poste de police dans le cadre d'une enquête. Ils sont soupçonnés d'être les auteurs des attaques à main armée survenues dans la ville de Mahajanga et ses environs ces derniers temps. D'après la police, même si l'arme n'aurait pas servi à commettre un meurtre, elle aurait pu être utilisé pour semer la terreur et commettre par la même occasion des infractions. Ces hommes seront bientôt conduits auprès du parquet du tribunal de Mahajanga.

Ils font tous face à des accusations en lien avec l'association de malfaiteurs, la possession de stupéfiants, le trafic de stupéfiants et la possession d'armes prohibées. Les arrestations entrent dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, la contrebande de cannabis à toutes les étapes de l'approvisionnement, allant de la production illégale à la contrebande de quartier. Dernièrement, l'insécurité s'amplifie dans la région Boeny. La police nationale rappelle que toute information sur la contrebande, détention illégale d'arme à feu, ou possession et prise de stupéfiant peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle aux forces de l'ordre.